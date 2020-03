Slavko Petrović, trener Radnika za "Nezavisne": Nema bankrota zbog virusa

Ako će jedan klub bankrotirati zbog 15 dana ili mesec pauze, onda je to tužno, poručio je Slavko Petrović, trener Radnika iz Bijeljine, komentarišući predviđanja da bi se zbog krize izazvane virusom korona na finansijskom udaru mogli naći i pojedini fudbaleri.

Strateg Bijeljinaca izrazio je očekivanja da će se "bubamara" zelenim terenima zakotrljati već u maju, te da u tom slučaju neće biti većih posljedica kako za ekonomiju, tako i za pravičan ishod prvenstva. Borbu protiv nevidljivog neprijatelja uporedio je sa fudbalskom utakmicom, koju treba znati dobiti disciplinom, strpljenjem i taktikom.

"Za mene je tužno da neko zbog nekoliko sedmica pauze govori o finansijskom krahu. Bilo bi to bezobrazno, pogotovo u BiH, gde neki igrači zarađuju minimalac. Nema smisla da igraču, koji s oko 1.000 KM mesečno ili čak i manje hrani porodicu, sada neko smanji platu ili ga uskrati u potpunosti za platu. Pritom su svi igrači, bez obzira na pauzu, u individualnom trenažnom procesu i oni su na raspolaganju klubu", kazao je Slavko Petrović.

NN: Koliko je igrača Radnika trenutno u trenažnom procesu?

PETROVIĆ: Bez obzira što nismo na okupu, svi su dobili program i rade u svojim mestima individualno. Oni koji su iz Bijeljine rade na stadionu svaki dan. Preventivno delujemo na način da se ne grupišu. Svi treba da budemo obazrivi, pridržavamo se uputa nadležnih i trudimo se da ne napravimo ni najmanju grešku. Ne smemo ući u paniku. Shvatam da je mnogima dosadno u kući, ali treba gledati i na pozitivne stvari - da će se ljudi kada ovo prođe zaželeti fudbala i verovatno više pratiti dešavanja i u BH Telecom Premijer ligi BiH.

NN: Očekujete li da sezona ipak bude nastavljena?

PETROVIĆ: Na osnovu nekih predviđanja infektologa pretpostavlja se da nam udarni val dolazi u narednih sedam dana, nakon čega ide pad. U tom slučaju u maju se možemo nadati nastavku prvenstva, pa makar i pred praznim tribinama.

To je neki idealni scenario, ali da bi se obistinio treba svi da budemo odgovorni. Meni je nedopustivo da neko u ovoj situaciji ide na buvljak, da izlazi u tri sata ujutru dok je policijski sat, odnosno da se izlazi generalno bez neke velike potrebe. Nažalost, ima budala kojima ni kazne ništa ne znače.

NN: Protivnik ste, dakle, ideje da se sezona završi po trenutnom plasmanu?

PETROVIĆ: Da. Govorim, naravno, u nadi da će se situacija smiriti, jer prekid prvenstva bi nekim ekipama dao prednost koju možda nisu zaslužile. Bilo bi to u krajnjem slučaju nepravedno. Recimo, Radnik da je pobedio Čelik išao bi u tom slučaju u Evropu. Ako se prvenstvo nastavi u maju, a 10 dana ranije ekipe budu na okupu, što je sasvim dovoljno vremena, sve se može stići završiti kako je i planirano. Igrao bi se onda neki ritam od recimo 12 utakmica u devet sedmica, što bi i klubovima odgovaralo u nekom drugom smislu.

NN: Zašto bi ubrzani ritam odgovarao klubovima?

PETROVIĆ: Konkretno treneri bi imali priliku da sticajem okolnosti vide tačno ko su igrači na koje mogu ozbiljno računati. To bi bila veoma dobra selekcija onih koji mogu izdržati, odnosno onih koji ne mogu. Ja mislim da svaki pravi igrač može dati maksimum u zgusnutom ritmu. Ako ne može, onda to znači da nam i ne treba takav fudbaler jer nam ne može pomoći ni u budućnosti. Radnik kada je 2016. godine osvojio Kup Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i igrao u Evropi imao je upravo takav ritam. Upravo su nas izdržljivost igrača i njihova fizička sprema doveli do tog najvećeg uspeha u klupskoj istoriji.

NN: Mislite li da se za mjesec dana može smiriti kriza izazvana virusom?

PETROVIĆ: Gledajmo na ovu borbu kao na fudbalsku utakmicu. Neprijatelj je nevidljiv i ne znamo odakle može da zapreti. Međutim, trebaju nam taktika, mudrost, strpljenje i disciplina i pobedićemo. Sve se može kad se hoće.