Slavko Petrović vodi Tuzlake do luke spasa

Na stadionu Bare Simin Han Slavko Petrović, novoimenovani trener obavio je prozivku igrača Fudbalskog kluba Tuzla siti i počeo pripreme za drugi dio sezone.

Zuzlaci će u pripremnom periodu odigrati test utakmice sa PH Taskent, Levskim, Dečićima i Mariborom.

“Drago mi je da sam došao u klub u kojem je već jednom bila mogućnost prije par godina da dodjem. Sada sam u suštini tu, u jednoj možda nezavidnoj situaciji i teškoj situaciji ali preuzimao sam klubove i u težim situacijama pa smo to riješavali pozitivno. Sigurno je u Tuzla siti iza svakog trenera drago raditi jer predsjednik Husić mnogo želja trenerima ispunjava i da će i sa mnom biti tako“, rekao je Petrović.

Očekuje da se odradi prelazni rok koji će pomoći da ekipa ne čeka zadnje kolo da se spašava.

„Pred nama je sigurno mnogo rada. Ovdje smo do 20. januara, taj dan krećemo u Budimpeštu, iz Budimpešte letimo za Antaliju. U Beleku smo do 3. februara. Zaista pripreme za moj pojam pripreme jako kratke jer ja volim da odradim pripreme od šest nedelja gde imamo uvodni ciklus od dve nedelje gde je dosta atletike, dve nedelje gde se radi negde u toplijim krajevima i dve nedelje ekipa se osvežava i dovodi se na neki vrhunac pred početak prvenstva. Imamo četiri nedelje i četiri dana. Nadam se da ćemo to dobro iskoristiti. Ne možemo sigurno sve to upakovati, odraditi što je možda trebalo da se odradi ali ipak će biti dovoljno da ekipu dovedem u jedan dobar stadium i da ona bude u suštini spremna za napore koji nas očekuju. Već 10. februara imamo Kup utakmicu protiv Veleža u Mostaru i mi ćemo sigurno pokušati ne samo da spasimo klub od ispadanja nego ćemo pokušati da doguramo što je dalje moguće u Kupu BIH”, rekao je Petrović.

