Slavni golman trenira sa amaterima, otjeran iz kluba na dan vjenčanja

​U posljednjih nekoliko godina na desetine je vrhunskih golmana žarilo i palio fudbalskim terenima, ali bez ikakve dileme u samom je vrhu bio Davide de Hea. ​Preko 10 godina su Španca smatrali jednim od najboljih golmana, ali ono što sada proživljava sigurno nije mogao zamisliti ni u najpesimističnijim predviđanjima svoje karijere.

Iz Atletiko Madrida je 2011. godine otišao u Mančester Junajted i bio dugo broj jedan na "Old Trafordu". Povezivao se često s Real Madridom, ali nikada nije otišao iz Engleske, da bi 12 prekrasnih godina završilo na jedan ružan način.

Naime, na dan vjenčanja je doslovno otjeran iz kluba. Tada su mu rekli da na njega više ne računaju i da mora da ide. Špancu ništa nije preostalo nego da traži novi klub, ali ga do danas nije našao.

Nije mu se svidio razlaz s Junajtedom i još nije pronašao klub. Sada je otišao "korak dalje" pa je snimljen kako trenira na skromnom terenu amaterskog kluba Altrinham.

It seems the Manchester United goalkeeper, David de Gea likes to 'save' off the pitch too! Taken at Altrincham store pic.twitter.com/47pEtkHEY8