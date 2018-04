Slišković: Uradimo nešto, ili će bh. fudbal umrijeti

Komentarišući postupke koji se protiv njega vode u Fudbalskom / Nogometnom savezu BiH zbog nedavnih istupa nakon utakmica protiv Borca i Željezničara, trener Zrinjskog Blaž Slišković rekao je da njegove izjave nisu bile usmjerene ni protiv koga lično, već kako bi ukazao na neke loše strane bh. fudbala.

Po njegovim riječima, ono što mu najviše smeta kada je u pitanju suđenje u domaćem prvenstvu su "dvostruki aršini", pa se tako neke sudije teško kažnjavaju za propuste, a drugi se nagrađuju iako su, po njegovom mišljenju, napravili iste greške kao i oni što su kažnjeni.

"Kakva nam je država, tako nam je sve drugo. Izgleda da se nema više smisla trošiti, ali mi je žao dići ruke od ovoga. Ne treba mene nitko prozivati, sve se dobro zna tko sam i što sam. Ja sam prvi 1992. nosio dres bh. reprezentacije i bio kapetan i Sušiću i Baždareviću. O svom sam trošku putovao da bih odigrao utakmicu za BiH, a gdje su ti ljudi koji mene sada kažnjavaju bili te 1992. godine?", upitao je Slišković na redovnoj konferenciji za novinare uoči utakmice Zrinjski – Sarajevo.

On je dodao da mu smeta kada ga nazivaju nacionalistom i fašistom, podsjetivši da je 2000. godine bio selektor Bosne i Hercegovine zbog čega je, kako kaže, trpio brojne napade i kritike.

"Ja se smatram građaninom Bosne i Hercegovine. Ja sam ovdje rođen i smatram da je ovdje moja država, bez obzira na moju nacionalnost. I to je ono što hoću ljudima pokazati. Ovdje ću ostati živjeti, i moja obitelj, i moji svi. I smeta mi kada me neko proziva da ja nešto rušim, da sam protiv nekoga, da sam nacionalist, da sam fašist, da sam ovakav i onakav", rekao je Slišković.

Trener Zrinjskog je naglasio da ga zanima isključivo fudbal te da svojim izjavama želi da napravi neki pomak naprijed u bh. fudbalu.

"Nestat će Džeke, Pjanića, Lulića… Odakle ćemo crpiti igrače za reprezentaciju? Samo iz domaćih klubova. Moramo se organizirati i pokušati odavde talente crpiti. Sramota je da u zadnjih 20 godina Mostar više nema igrača koji su kvalitetom u rangu Marića, Bajevića, Hadžiabdića ili Matijevića. To je dugačka tema i o tome možemo raspravljati cijeli dan. To je ono što mene boli. Napravimo nešto za napredak nogometa. Izumrijet će nam nogomet i bit ćemo nula u nogometu, i reprezentacija, i klubovi", nastavio je Slišković.

On smatra da je problem što se današnja djeca više ne bave fudbalom ni sportom, uopšte.

"U bivšoj državi roditelji nisu morali plaćati da im djeca treniraju u Veležu. Tko će danas dati 50 maraka za nogomet, 50 za plivanje, 50 za karate. Roditelji nemaju novaca za to, a sport usmjerava omladinu ka nečemu kvalitetnom. Sve je to vezano. Oslobodimo te članarine, napravimo klub u kojem će 300 djece trenirati besplatno. Maknimo tu djecu s ulice. To je ono što nama fali", poručio je Slišković.