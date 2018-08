Sliškovićevo vatreno krštenje

Fudbaleri Zrinjskog vjeruju da večeras na "Pecari" mogu ispisati istoriju i plasirati se u plaj-of Evropske lige. Aktuelni bh. prvak probaće nadoknaditi minus od jednog gola (0:1) protiv Ludogoreca, koji i dalje slavi za velikog favorita za prolaz dalje.

"Plemiće" će nakon kratke pauze ponovo s klupe predvoditi Blaž Slišković, koji je u posljednje dvije sezone osvojio dvije titule prvaka BiH. Nasljednik Ante Mišea odradio je samo jedan trening s ekipom, a dolazi u nezgodnom trenutku (Zrinjski uvezao tri poraza).

"Vjerujem da ćemo s jednom pozitivnijom atmosferom ući u susret i pokušati odigrati voljno i željno ovu utakmicu sa dosta borbenosti jer samo na taj način možemo očekivati pozitivan rezultat. Imamo jako težak rezultat, koji ipak ostavlja određenu nadu da možemo napraviti veliko iznenađenje iako je Ludogorec ekipa s veoma kvalitetnim pojedincima i kao kolektiv izgledaju premoćno. Bez volje i htjenja neće biti ništa. Utakmica će pokazati tko je karakterno spreman da sa Zrinjskim pravi dobre rezultate, a tko ne", naglasio je Slišković, koji je na pres-konferenciji govorio i o svom novom dolasku na klupu Zrinjskog.

Popularni Baka se vratio nakon višesatnog razgovor sa čelnicima kluba. Istakao je da će pokušati da digne ekipu na viši nivo, a ukoliko kojim slučajem to ne uspije do prvenstvene pauze sam će odstupiti s mjesta šefa struke.

"Predodređeno mi je preuzeti tim onda kad nije dobar tren. Bilo je veoma teško preuzeti tim u ovakvim problemima. Veliki broj igrača je ozlijeđen, veliki broj utakmica, putovanja... Osjetio sam da je moja obveza vratiti se bez obzira na to što ima i drugih sjajnih trenera. Mislim da sam u stanju vratiti tim u ono stanje od prije godinu, kada sam došao i otkad smo uzeli dva naslova", istakao je Slišković te dodao:

"Pokušaću do prvenstvene pauze da podignem kvalitetu naše igre, da pokušamo napraviti još kvalitetnije rezultate, a ako to ne uspijemo ja ću se povući. Došao sam do tog trena da probam pomoći. Vjerujem da unatoč problemima to mogu napraviti."

Revanš utakmica trećeg pretkola Evropske lige između Zrinjskog i Ludogoreca igra se u četvrtak u Širokom Brijegu (stadion u Mostaru ne ispunjava kriterije UEFA) s početkom u 20 sati.

Od ekipa iz regiona pred večerašnje revanš susrete 3. pretkola Evropske lige najveće šanse za prolaz imaju Partizan i Olimpija. Beograđani su prije sedam dana u Danskoj savladali ekipu Nordsjelanda 2:1, dok je Olimpija bila bolja od Helsinkija (3:0). Hajduk će nakon 0:0 u Splitu tražiti pogodak protiv FCSB (Steaua), dok će Rijeka biti favorit protiv Sarpsborga (1:1). U najtežoj situaciji su Maribor, koji dočekuje Glazgov (1:3), te Spartak iz Subotice, koji nakon 0:2 gostuje Brondbiju.