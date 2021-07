Sloboda i Leotar otvaraju 3. kolo Premijer lige, lider traži put do mreže

Fudbaleri Slobode na domaćem terenu stadiona "Tušanj" protiv Leotara će večeras otvoriti treće kolo M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Gosti iz Trebinja dolaze kao jedno od najprijatnijih iznenađenja prva dva kola. Osim pobjede u gostima protiv Radnika u Bijeljini, te činjenice da su ostali neporaženi na "Gradskom stadionu" u Banjaluci protiv aktuelnog šampiona Borca, u uvodna dva susreta puleni šefa stručnog štaba Branislava Krunića do sada nisu primili niti jedan gol.

"Leotar je bio gost prva dva kola, nije primio ni pogodak i to dovoljno govori o njima i njihovoj igri na početku sezone, u kojoj su se vratili u najjači rang takmičenja. Imaju defanzivno dobar blok, dobro su vođeni sa klupe te imaju dobru disciplinu. Upravo iz te discipline naprave po tri-četiri kontre i to je nešto na šta moramo obratiti pažnju. Vidjeli smo to i protiv Borca. Što se tiče nas, osvojili smo šest bodova u prva dva kola. Bodovima možemo i te kako biti zadovoljni, a igrom donekle. Ova ekipa ima još prostora za napredak. Momci neće obećavati unaprijed bodove protiv Leotara, ali će sigurno dati maksimum i nadamo se pozitivnom rezultatu. Na putu do tog cilja svakako pozivamo i očekujemo veliku podršku navijača", rekao je Adnan Jahić, prvi pomoćnik u stručnom štabu Mladena Žižovića.

Prvotimac Muharem Ćivić naglašava da je atmosfera u klubu odlična nakon pobjede nad Rudarom 1:0, a zatim Radnikom 2:1. Niz žele nastaviti protiv nekadašnjih prvaka Premijer lige BiH.

"Što se tiče nas, atmosfera u klubu je odlična. Sada se okrećemo Leotaru i svjesni smo da će biti teška utakmica. Težak su protivnik, ali znam da će svaki od nas dati maksimum. Moramo biti na zemlji, ne smijemo se opustiti i neće nas zavarati dvije pobjede na startu", kazao je Ćivić.

Prednost za goste u Tuzli mogla bi biti činjenica da su već u prva dva kola ispunili neke od zacrtanih ciljeva.

"Dolazimo rasterećeno. Osvajanjem četiri boda do sada mi smo ispunili cilj za četiri kola. Nećemo se predati, ali znamo da neće biti lako. Dolazimo da se nadigravamo", rekao je Branislav Krunić, trener Leotara.

M:tel Premijer liga BiH

1. Sloboda 2 2 0 0 3:1 6

2. Tuzla siti 2 2 0 0 4:2 6

3. Leotar 2 1 1 0 1:0 4

4. Velež 1 1 0 0 2:0 3

5. Sarajevo 2 1 0 1 3:2 3

6. Borac 2 0 2 0 1:1 2

7. Široki Brijeg 2 0 2 0 1:1 2

8. Zrinjski 1 0 1 0 0:0 1

9. Rudar 2 0 1 1 1:2 1

10. Željezničar 2 0 1 1 2:3 1

11. Radnik 2 0 0 2 1:3 0

12. Posušje 2 0 0 2 0:4 0

Parovi 3. kola, danas: Sloboda - Leotar 20 sati, subota: Željezničar - Posušje 19, Sarajevo - Zrinjski 21, nedjelja: Široki Brijeg - Radnik Bijeljina 21, ponedjeljak: Velež - Rudar Prijedor 20. Odgođena je utakmica Borac - Tuzla siti.