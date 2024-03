Sloboda na "Tušnju" dočekuje Budućnost

Fudbalski klub Sloboda Tuzla večeras će na stadionu Tušanj igrati prvu domaću utakmicu u proljetnom dijelu sezone Prve lige Federacije BiH.

Protivnik je FK Budućnost iz Banovića, a šef stručnog štaba domaćih Zlatan Nalić raduje se susretu pred domaćim navijačima.

„Dugo ovdje nismo igrali, mislim od novembra nismo igrali na Tušnju, ako ne računamo Kup utakmicu protiv Sarajeva. Želim iskostiti ovu priliku da pohvalim svoje igrače, da čestitam upravi i stručnom štabu na dobrom otvaranju polusezone. Na dva teška gostovanja osvojili smo četiri boda što je jako dobro za ove uslove. Mislim da povratak na Tušanj donosi taj žar koji smo navikli da imamo. Ovdje smo dosta dobri, ali dobri smo i na gostujućim terenima. Ako posmatrate statistiku, mi smo najbolja ekipa i na strani i kod kuće“, izjavio je Zlatan Nalić.

Naglašava da njegove igrače večeras očekuje ozbiljan otpor protivnika.

„Utakmice sa FK Budućnost uvijek donosi određeno interesovanje i atraktivna je za medije jer radi se o protivniku koji je geografski jako blizu nas, ali i bodovno su jako blizu nas. To je ekipa koja je u federalnoj ligi uvijek među top tri. Godinama unazad rade jako kvalitetno i to se moglo osjetiti i tokom naše prve utakmice u Banovićima. Mislim da je to jedna od najboljih utakmica koja se odigrala u federalnoj ligi. Očekujemo jako ozbiljnu utakmicu sa jakom velikim otporom. Mi vjerujemo u naš kadar, naše resurse, vjerujemo u Tušanj i vjerujemo u naše navijače i nadam se da ćemo ponovo obradovati navijače na našem stadionu“, rekao je Nalić.

Utakmica 18. kola Prve lige F BiH između FK Sloboda Tuzla i FK Budućnost Banovići igra se večeras sa početkom u 18:30 sati.

