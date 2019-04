Sloga GC i TOŠK love novu senzaciju

​Prve utakmice polufinala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu igraju se u srijedu na Gradskom stadionu u Bijeljini i "Pecara" u Širokom Brijegu.

Prvoligaši Republike Srpske i Federacije BiH, Sloga iz Gornjeg Crnjelova, odnosno TOŠK, protiv favorizovanih rivala pokušaće napraviti novu ovosezonsku senzaciju.

Sloga iz Gornjeg Crnjelova u Bijeljini dočekuje lidere BH. Telecom Premijer lige BiH fudbalere Sarajeva.

"Pred nama je izuzetno teška utakmica, jer je evidentno da smo u rezultatskoj krizi. Pokušaćemo da vratimo ekipu na pravi kolosjek. Sarajevo čitavu sezonu igra na visokom nivou i sigurno je da su favoriti. Mi ćemo dati sve od sebe da odigramo što bolju utakmicu i napravimo što bolji rezultat", rekao je trener Sloge Senad Hadžić.

Šef struke Sarajeva Husref Musemić ne potcjenjuje protivnika.

"Bez obzira na to što igramo protiv ekipe iz nižeg ranga, moramo biti maksimalno ozbiljni. U ranijim fazama Kupa smo se već sastali sa Veležom i kakanjskim Rudarom, te smo u tim susretima vidjeli da su to ekipe koje mogu da nam naprave probleme. Moraćemo biti oprezni i sa Slogom i uz takav pristup u dvije utakmice doći do rezultata koji će nas odvesti u finale", istakao je Musemić.

Široki Brijeg na "Pecari" dočekuje TOŠK. Pomoćni trener u domaćem timu Aleksandar Vlaho svjestan je uloge favorita i posao želi završiti već na domaćem terenu.

"Respektujemo ekipu TOŠK-a i sigurno je da imaju kvalitet jer su se plasirali u polufinale Kupa. Ipak, mi smo „Široki Brijeg, mi smo premijerligaška ekipa i svjesni smo da smo favoriti u ovom meču. Imaćemo i neke promjene u sastavu u odnosu na prethodni meč, ali ko god sutra istrči na teren sigurno će uraditi sve da već u prvoj utakmici napravimo rezultat koji bi nas približio finalu", kazao je Vlaho.

Trener ekipe iz Tešnja Ajdin Mrguda obećava maksimum protiv Širokog Brijega.

"Igramo protiv ekipe koja je dosta kvalitetnija od nas i to pokazuju njihovi rezultati, ne samo ove sezone. Široki Brijeg je klub koji je godinama u vrhu bh. fudbala. Mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo rezultat koji bi nas ostavio u igri da u revanšu pokušamo nešto više da napravimo. Osim četvorice igrača koji nemaju pravo nastupa u Kupu, nemamo povrijeđenih ni suspendovanih", istakao je Mrguda.

Obje utakmice igraju se u srijedu sa početkom u 16 časova.