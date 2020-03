Snimak koji trese Juventus: Ronaldo i Dibala ogovarali saigrače

Ekspanzija društvenih mreža i sveprisutne kamere svuda oko nas - omogućile su navijačima klubova da "zavire" u tunele stadiona ili svlačionice, a tamo se nekada vide i čuju stvari koje nisu planirane da budu podijeljene sa javnošću.

Zbog toga vidimo igrače kako "pokrivaju usta" dok razgovaraju, kako ni "čitači sa usana" ne bi mogli da prokljuve o čemu govore, međutim nekada ni to ne pomaže...

To su na svojoj koži najbolje osjetili Kristijano Ronaldo i Paulo Dibala!

Sa utakmice protiv Liona u Ligi šampiona, u kojoj je klub iz Francuske slavio minimalnim rezultatom, pojavio se snimak na kom Ronaldo i Dibala ogovaraju svoje saigrače.

At half-time of Juve’s shock loss vs Lyon (translated from Spanish): Ronaldo - "They are not helping us (the midfielders)." Dybala - "Not even on 2nd balls." Ronaldo - "We are by ourselves."pic.twitter.com/jtP2SmJN1h