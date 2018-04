Snimak otkriva ko je udario sudiju, Bufon neopravdano isključen

Novi ugao gledanja situaciju s kraja revanša četvrtfinala Lige šampiona između Reala i Juventusa otkriva da je Majkl Oliver crveni karton dodijelio opravdano, ali pogrešnom igraču.

Daglas Kosta, a ne Đanluiđi Bufon, trebao je biti isključen zbog fizičkog nasilja prema sudiji tokom žestokih protesta igrača Juventusa.

Oni se nikako nisu mogli pomiriti s tim što je engleski arbitar u nadoknadi, pri rezultatu 3:0 za Juventus, dosudio penal za Real nakon što je Benatia pred golom gurnuo Vaskeza. Jasno je i zašto, senzacionalnim rezultatom u Madridu poništili su Realov trijumf istim rezultatom u Torinu, a onda, po isteku regularnog vremena, njihovom protivniku "poklonjen" je penal. Iz kojeg Real ima najveću priliku pobjedu Juventusa učiniti pirovom, a umjesto u produžetke, Real ide u polufinale.

Zato su Juventusovi igrači okružili sudiju uvjeravajući ga da nije penal, a najenergičniji bio je golman.

Na snimku koju prilažemo obratite pažnju na to kako sudija ne poseže za crvenim kartonom, iako se igrači Juventusa deru na njega, sva dok ga s lijeve strane podmuklo u rebra udari Daglas Kosta.

Iako je Oliver bio usred gužve i okružen neprijateljski nastrojenim igračima, dakle pripremljen na neugodnosti, nije očekivao ovako jak fizički napad i nakon udarca u jedno od najosjetljivijih mjesta zateturao je.

S obzirom na to da je udarac došao s iste strane kao i najglasniji u protestima Bufon, engleski sudija okrenuo se prema tamo da vidi ko ga je opalio. Ali Brazilac je iskoristio svoju malu visinu u odnosu na saigrače pa je ostao neprimijećen, odnosno pobjegao je iz kadra.

Oliver je dakle vidio samo kako se Bufon nadvio iznad njega urlajući, pa mu je pokazao crveni karton i zbog "udaranja".

Naravno, Bufon je žestoko protestovao sudiji i unosio mu se u lice, ali zbog toga sigurno nije isključen. Uostalom, to su radila barem još trojica igrača Juventusa, pa nisu dobili crveni karton.

Očigledno je njegov udarac u rebra pripisao Bufonu.

