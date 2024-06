Snimak uoči derbija na Euru podigao prašinu: "Ko će da udari Mbapea?"

Pred veliki derbi osmine finala Evropskog prvenstva između Francuske i Belgije pojavio se snimak koji je podigao veliku prašinu.

Htjeli su Belgijanci na duhovit način da najave okršaj Francuzima i tom prilikom napravili su ozbiljan skandal.

Fudbalski savez Belgije objavio je video u kome su glavni akteri reprezentativac Amadu Onana i komičar Pablo Andres.

Na početku snimka komičar je zapjevao: "Ko će da udari Mbapea?"

Uslijedio je odgovor fudbalera Evertona: "Amadu Onana!"

Snimak je razbjesnio javnost u Francuskoj. Mediji u toj zemlji osuli su paljbu po Belgijancima, pa je Fudbalski savez Belgije odlučio da izbriše sporan snimak.

The Belgian FA have had to apologise after a video of Amadou Onana chanting that he will “tackle Kylian Mbappe in the shin” was released by Belgian comedian Pablo Andres pic.twitter.com/inKSDhuewY