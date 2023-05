Šok u Bundesligi: Borusija prokockala nemoguće (FOTO / VIDEO)

Fudbaleri Borusije Dortmund prokockali su nemoguće i ostali bez titule prvaka Njemačke nakon što su danas pred svojim navijačima remizirali sa Majncom 2:2, što je iskoristio Bajern Minhen koji je slavio u Kelnu i koji je tako došao do još jednog naslova.

"Milioneri" su uoči posljednjeg kola imali sve u svojim rukama. Da su danas slavili sigurno bi postali prvaci Bundeslige bez obzira šta Bajern uradi u Kelnu.

Majnc, koji je ovaj meč igrao rasterećeno šokirao ih je već u 15. minuti kada je pogodio Danac Hanke-Olsen.

Priliku da Borusiju vrati u život sa bijele tačke imao je Sebastijan Ale, ali je golman gostujuće ekipe sjajno prozreo njegovu namjeru i odbranio taj udarac, prenosi "Klix".

HEARTBREAK FOR BORUSSIA DORTMUND pic.twitter.com/ZFkvv0DUjb — ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2023

Kao so na ranu stigao je još jedan gol gostiju preko Onisive i moglo se naslutiti da će ovo biti tragično popodne u Dortmundu s obzirom da su "Bavarci" u tim momentima golom Komana vodili sa 1:0.

U nastavku je krenula apsolutna ofanziva "Milionera". Šanse su se redale kao na traci, a mrežu Majnca je na sjajan način zatresao Guerero u 69. minuti.

Malo nakon toga na "Signal Iduna Park" je stigla vijest da su fudbaleri Kelna izjednačili protiv Bajerna, što je izazvalo erupciju oduševljenja navijača Borusije.

Ipak, do kraja su "Bavarci" uspjeli doći do pobjede i to golom Musijale minutu prije kraja meča, pa je dominacija Bajerna nastavljena i 11. godinu zaredom! Do kraja sve što je Borusija uspjela je da se spasi poraza u sudijskoj nadoknadi preko Šulea.

Zaista, nestvaran rasplet i nevjerovatno bolan poraz Borusije koji ih je u konačnici koštao prve titule nakon 2012. godine.