Šok u Mostaru: Klafurić više nije trener FK Velež

Šokantne vijesti stižu iz Mostara. Dean Klafurić odlučio je da napusti mostarski Velež.

Potvrdio je to predsjednik mostarskih Rođenih Senad Kevelj na pres konferenciji Veleža.

"Za danas je najavljena prozivka FK Velež na kojoj je trebao biti prisutan i Dean Klafurić. Kao što vidite, on nije tu sa nama, a razlog je sljedeći", rekao je predsjednik Rođenih Senad Kevelj i dodao:

"Jutros me zvao njegov agent i tu mi saopštio da on više nije emocionalno spreman voditi FK Velež. Da budem jasan, on je emotivno prazan, ne osjeća da bi mogao doprinijeti daljem razvoju Veleža. Naravno da je to svima bio šok i neobična situacija, jedno veliko iznenađenje, a naravno da je Velež ozbiljan klub koji ima sve strukture koje treba da ima ozbiljan klub tako da ni ova vijest neće ostaviti posljedice u radu Veleža i to ja odgovorno tvrdim. Imamo dobre rezultate, osvojili smo treće mjesto, sve zacrtane ciljeve stavljene pred Klafurića su i ostvareni i zaista tu pripadaju sve čestitke i treneru i igračima. Moram naglasiti da je Uprava obezbijedila sve neophodne uslove da se to i ostvari. Ništa nije bilo da je trener tražio, a da Uprava nije ispoštovala, nijedan jedini zahtjev, a kamoli šta ozbiljnije, od priprema u Turskoj 15 dana, priprema u Hrvatskoj u Metkoviću. Trudili smo se da sve ispoštujemo i trenera i sve igrače što se na kraju vidjelo i na rezultatu. Od danas će ekipu narednih par treninga voditi prvi pomoćnik Samir Merzić i naš trener Avdo Kalajdžić. Ovo nije ostavka samo njegova nego i njegovih pomoćnika koji su napustili Velež, i sa njima ćemo napraviti sporazumni raskid. Čuo sam se sa članovima Uprave, iskomunicirali smo novonastalu situaciju i zajednički stav je da niko ko ne može dati 101 posto Veležu, nema potrebe da bude ovdje. Ako je to stav takav Deana Klafurića, možemo mu poželjeti sretan put i nastavak uspješne trenerske karijere u što ne sumnjamo. Donijeli smo odluku da sporazumni raskid koji je ponuđen od njegovog agenta bude prihvaćen".

Istakao je da ih je ova situacija sve zatekla i da još uvijek nemaju spremno rješenje, prenosi Klix.

"Nemamo nijedno rješenje u rukavu ni blizu, ali Velež je ozbiljan i organizovan klub i mi ćemo to sigurno u najkraćem mogućem roku riješiti, no nećemo uzimati polovična rješenja. Moramo naći trenera koji će nastaviti graditi evropski Velež. San je da imamo evropski klub, na dobrom smo putu i ovo nas neće poremetiti", dodao je predsjednik Rođenih.

