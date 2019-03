Šok u Parizu: Junajted slomio PSŽ

Fudbaleri Mančester Junajteda pobijedili su revanš meču osmine finala Lige šampiona u gostima Pari Sen Žermen sa 3:1, čime su se ukupnim rezultatom plasirali dalje.

Utakmica na "Parku prinčeva" tek što je počela, a Mančester Junajted je u 2. minutu poveo golom Romelua Lukakua. Pogriješio je u odbrani "svetaca" Markinjos prilikom dodavanja unazad ka Tijagu Silvi, sve je to iskoristio Lukaku, koji je prošao pored Đanluiđija Bufona i uz proklizavanje doneo prednost svom timu - 0:1.

Brzo se PSŽ oporavio posle greške, pa je u 12. minutu izjednačio golom Huana Bernata. Dani Alves je prihvatio loptu na 20 metara od gola Junajteda, pronašao je Mbapea na desnom boku, koji je vidio Bernata na drugoj strani i pravovremeno mu asistirao. Lopta je prošla Smolingu kroz noge, dok je Bernat bez problema sa samo dva, tri metra zatresao mrežu, dok De Hea nije mogao ništa da učini.

Imao je PSŽ još nekoliko poluprilika u narednim minutima, ali je na golu Junajteda bio siguran De Hea. Tim iz Mančestera je u 30. minutu došao do nove prednosti, ponovo preko Lukakua i ponovo posle greške, ovoga puta Bufona. Šutirao je Markus Rašford, italijanski golman je slabo reagovao, a lopta se odbila do robusnog Belgijanca koji je bez problema došao do novog gola - 1:2.

U drugom poluvremenu se ponovo zatresla mreža Junajteda, ali je pogodak Anhela Di Marije u 55. minutu poništen opravdano zbog ofsajda. Marko Verati je ugledao Di Mariju, koji se krenuo ka šesnaestercu Đavola, uputio mu pas, Argentinac je potkopao loptu i prebacio De Heu, ali je posle konsultacije sa VAR sudijama Damir Skomina poništio pogodak.

Uslijedio je nešto mirniji period meča, u kojem je Junajted bio bez prave šanse, dok je PSŽ vrebao i čekao šansu za izjednačenje.

U 84. minutu je PSŽ imao sjajnu šansu preko Kilijana Mbapea, koji je iskoristio smušenost odbrane "crvenih đavola", bio prebrz za čuvare, ali su ga nekako zaustavili De Hea, pa Smoling, da bi na kraju Bernat pogodio stativu.

U 92. minutu je drama dostigla tačku usijanja, a gol za 3:1 postigao je Markus Rašford sa penala. Prethodno je Dalo šutirao, lopta je pogodila Presnela Kimpembea činilo se u nogu i ruku, a sudija Skomina je rešio sve da proceni na VAR snimku. Slovenac je pokazao na belu tačku, a Rašford je bio ubjedljiv sa bijele tačke protiv iskusnog Bufona - 3:1.

