Šok za Ajaks, Totenhem izjednačio

Fudbaleri Ajaksa i Totenhema igraju u Amsterdamu revanš meč polufinala Lige šampiona.

59' Totenhem izjednačio!

Spursi su poravnali. Jedan gol ih vodi u Madridu! Katastrofalno je reagovala odbrana Ajaksa, Onana je skinuo dva zicera Ljorenteu sa nekoliko metara, ali lopta stiže do Lukasa Mure koji postiže drugi gol u roku od četiri minuta i vraća Engleze u život.

55' Totenhem smanjuje na 2:1!

Vraćaju nadu gosti iz Londona, sada su im potrebna još dva gola za finale LŠ. Rouz otvara sjajnu kontru poslije kornera Ajaksa, proigrava Muru na centru terena, ovaj proslijeđuje loptu do Delea Alija koji vara jednog defanzivca ispred kaznenog, lopta se vraća do Lukasa Murekoji utrčava u šesnaesterac i rutinski gura fudbal ispod Onane u mrežu.

Poluvrijeme u Amsterdamu

Ajaks vodi 2:0 poslije prvih 45 minuta, golovima Matijsa de Lihta i Hakima Zijeha. Totenhemu su potrebna tri gola u narednih 45 minuta da bi izborio finale Lige šampiona.

36' Ajaks vodi 2:0!

Dušan Tadić is the second player to be directly involved in 10 Champions League goals this season: 6 goals 4 assists Lionel Messi the only other player to do so. pic.twitter.com/FoY38St6FX — Coral (@Coral) May 8, 2019

Ajaks je na korak od finala Lige šampiona!

5 - Only Lionel Messi (8) has been directly involved in more goals in the Champions League knockout stages than Hakim Ziyech this season (5 - three goals and two assists). Mercurial. #AJATOT pic.twitter.com/cRkq94hrai — OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2019

Van de Bek je pronašao Tadića na levoj strani kaznenog prostora, Srbin odigrava povratnu do Zijeha koji šutira iz prve i zakucava loptu u desnu stranu Totenhemovog gola!.

Ajaks nikad nije izgubio utakmicu u Ligi šampiona na kojoj je prvi postigao gol – 45 pobjeda, 10 remija.

30' Centimetri dijelili Tadića od gola

Brza kontra Ajaksa, pokrenuo ju je Van de Bek, nastavio De Jong, ekspresno je lopta stigla do Tadića na lijevoj strani, on je lako prevario Aldervirelda u kaznenom prostoru, gađao je dalji ugao, ali lopta prolazi za malo pored gola.

26' Visok presing Ajaksa

Dvije gol šanse su razmrdale "kopljanike", opet u svom stilu visokim presingom drže rivala na odstojanju.

Tackles in the first 25 minutes in Amsterdam: • Frenkie de Jong: 4 • Donny van de Beek: 4 • All Spurs players combined: 3 Ajax bossing the central midfield. pic.twitter.com/7C99Qb3d8z — Squawka Football (@Squawka) May 8, 2019

24' Opet gol prilika za goste

Odbrana Ajaksa ima dosta problema, opet je probijena linija, prošetao se Mura koji vraća loptu do Eriksena, ali i on iz sjajne pozicije šutira pravo u golmana.

23' Gol šansa

Sjajna kontra Totenhema, Ali je poslao savršen pas u prazan prostor za Sona, ali on šutira pravo u Onanu.

22' "Zid" ispred Onane

Sisoko je dobrim prodorom stvorio dosta prostora za Totenhem na desnoj strani terena, Son pokušava da ubaci loptu u šesnaesterac, ali je izblokiran.

18' Ajaks ne dozvoljava Totenhemu da nametne svoj ritam

Totenhem pokušava da uspostavi inicijativu, ima više loptu u svojim nogama, ali igrači Ajaksa sjajno prave balans i tako drže fudbal daleko od svog gola.

10' Sjajan start De Jonga

Opasan napad Totenhema, ali sjajnom reakcijom De Jong presjeca dodavanje u kazneni prostor.

4 - Matthijs de Ligt is the fourth teenager to score in a Champions League semi-final, after Nordin Wooter (1996, Ajax), Obafemi Martins (2003, Inter Milan) and Kylian Mbappé (2017, Monaco). Colossus. #AJATOT pic.twitter.com/FleS9Iq1zQ — OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2019

5' Ajaks vodi 1:0!

"Kopljanici" stižu do gola poslije kornera. Kapiten Matis de Ligt koristi dvije sjajne blokade saigrača, beži Tripijeu i sjajnim skokom loptu glavom šalje u mrežu!

4' Tadić!

Sjajan šut Tadića sa oko 13-14 metara, lopta je zakačila i Tripijea, ali Loris uspijeva da odbrani i izbaci loptu u korner.

3' Dobar napad Ajaksa

Brzo su kombinovali igrači Ajaksa ispred kaznenog prostora Totenhema, ali Dolberg nije uspio da zada završni udarac.

21:02

Počeo je meč na "Johan Krojf Areni"

Ajaks na svojoj "Johan Krojf Areni" brani minimalnu prednost iz Londona stečenu pogotkom Donija van de Beka.

Totenhem je i u Amsterdamu oslabljen neigranjem svog najboljeg igrača i kapitena Harija Kejna zbog povrede, a nema ni Harija Vinksa i Davisona Sančesa.

Ajaks je u sjajnoj formi uoči ovog meča, dobio je posljednjih šest utakmica, a neporažen je još od 17. marta.

S druge strane, Totenhem je izgubio pet od posljednjih šest utakmica, a u gostima nije slavio u prethodnih pet, od 27. februara.

Bolji iz odvog dvomeča će u finalu LŠ 1. juna u Madridu igrati sa Liverpulom koji je u srijedu eliminisao Barselonu impresivnom pobjedom od 4:0, nadoknadivši deficit od čak tri gola iz Katalonije.

Ajaks (4-3-3): Onana – Taljafiko, Blind, De Liht, Mazraui – De Jong, Van de Bek, Šene – Dolberg, Ziješ, Tadić

Totenhem (4-3-1-2): Loris – Rouz, Vertongen, Aldervireld, Tripije – Ali, Vanjama, Sisoko – Eriksen – Son, Mura

(b92)