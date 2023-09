Šok za "orlove": Mađari nose cijeli plijen sa "Marakane"

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je prvi poraz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

“Orlovi“ su večeras na stadionu “Rajko Mitić“ u okviru 4. kola Grupe G poraženi do selekcije Mađarske koja je slavila sa 2:1. Puleni Dragana Stojkovića su propustili veliku priliku da naprave ogroman korak ka plasmanu na EP, istina i dalje su u dobroj poziciji, ali večeras u mogli dosta toga riješiti. Zbog kazne UEFA, na tribinama su bila prisutna samo djeca do 14 godina.

U prvom dijelu Mađari su bili bolji. Na samom startu imali su posjed lopte, ali Srbija je prva povela. U 10. minuti prekinut je jedan napad gostiju, do lopte dolazi Sergej Milinković-Savić koji idealno pronalazi Dušana Tadića koji izlazi sam pred gol, bio je nesebičan uposlio je Dušana Vlahović koji slabo šutira na prazan gol, ali na loptu natrčava Atila Salai koji pogađa vlastitu mrežu. U nastavku ista slika na terenu. “Orlovi“ su imali poluprilike preko Vlahovića i Kostića, ali obojica su pogađali spoljni dio mreže.

Od 34. do 36. minute potpuni šok na “Marakani“. Prvo je Barnabas Varga poravnao na 1:1, nakon što se sretno odbila jedna do njega, predhodno je Vanja Milnković-Savić odbranio opasan šut, ali onda je lopta došla do Varge koji šale loptu u mržu. Dvije minute kasnije potpuni preokret. Ponovo je smušena bila odbrana Srbije, a sve to koristi Vili Orban kojem nije bilo teško da pogodi za 2:1 i veliko slavlje na najvećem srpskom stadionu. Do odlaska orlovi su mogli do poravnanja, ali udar Vlahovića je završio pored gola.

Na startu drugog dijela Piksi pravi dvostruku izmjenu, umjesto Kostića i Radonjića ušli su Mladenović i Živković. Ušla je agresivnije Srbija u nastavku. U 54. minuti Milinković-Savić slabo reaguje na ubačaj Mitrovića. Morao je bolje. U 57. minuti velika šansa za Vlahovića, koji se izborio za poziciju, silovito je šutirao, ali golman Mađarske panterski odbranio. Nastavio se vliki pritisak. U 60. minuti nova šansa, ali ovaj put Dibuš maestralno brani pokušaj Veljkovića.

Mađari su bili potpuno bezopasni, ali su odolijevali napadima domaćih. U 69. minuti nova šansa, ali Vlahović ponovo loše reaguje i pogađa spoljnji dio mreže. U 75.minuti Živković pogađa stativu, ali je signaliziran ofsajd. Do kraja su Mađari izdržali i osvojili velika tri boda, vjerovatno vrijedna Evropskog prvenstva.

Naredni susret Srbija igra za tri dana protiv Litvanije u Kaunasu. Ranije danas su u ovoj grupi Litvanija i Crna Gora odigrali 2:2. Poredak nakon 4. kola: Mađarska 8, Srbija 8, Crna Gora 5, Litvanija 2, Bugarska 2. Plasman na EP izboriće dvije prvoplasirane reprezentacije.