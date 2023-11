Šokantno pitanje za Ten Haga i Junajted (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se klip iz intervjua Erika ten Haga, koji je izazvao ozbiljno nezadovoljstvo navijača Mančester junajteda pred večerašnju odlučujuću utakmicu u Ligi šampiona protiv Galatasaraja.

Naime, menadžer "crvenih đavola" govorio je za lokalnu televiziju "TNT", a najzanimljiviji dio bio je onaj kad ga je novinar pitao o predstojećoj teškoj nedjelji.

"Pred vama je velika nedjelja, zato što vam sledi meč sa Njukaslom. Znamo da je svaka nedjelja, od kada ste ovdje već 18 mjeseci, za vas velika", počeo je novinar.

A potom je nastavio:

"Ali, ova vam zaista izgleda važno i može da poboljša sezonu, ili donese novu krizu, koju volimo da gledamo mi spolja".

Ten Haga je u prvom trenutku zadržao prisebnost, mada mu se očigledno nije svidjelo pitanje, pa je odgovorio sa:

"Da li se i tebi to sviđa?“

Uslijedio je odgovor:

„Pa… Pretpostavljam da je tako“, rekao je novinar.

Trener je cijelu priču ipak dobro prihvatio, iako je u njegovom odgovoru postojala vidljiva iritacija:

"Ovo je sasvim iskreno. Ali, nije nas briga, ovdje je riječ samo o nama. Dobro smo počeli nedjelju, tako da moramo da je nastavimo", rekao je Ten Hag.

The media aren’t even hiding their agenda against us anymore pic.twitter.com/9k9iy5hoYg