Šokantnom porukom na granatama Ukrajinci podržali Dinamove huligane

Navijači Dinama iz Kijeva podržali su huligane zagrebačkog Dinama koji su izazvali stravične nerede u prijestonici Grčke.

Na Twitteru je isplivala fotografija na kojoj se nalaze dvije plave granate sa šokantnom porukom: "Sloboda za BBB" i "7.8.2023. Atina. BBB su kraljevi Evrope".

09.08.2023, Dynamo Kyiv support friends from Dinamo Zagreb, they are arrested in Athens https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/rk6ZToXB73