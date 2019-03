Solskjer: Bila je to tipična noć Mančester junajteda

Ole Gunar Solskjer, privremeni menadžer Mančester junajteda sijao je od sreće nakon sinoćnjeg velikog trijumfa njegovog tima u Parizu i plasmana u četvrtfinale Lige šampiona. Desetkovani Junajted uradio je ono što je malo ko očekivao, anulirao prednost Pari Sen-Žermena od 2:0 iz prvog susreta i trijumfom 3:1 prošao među osam najboljih timova u Ligi šampiona.

Nakon susreta norveški trener je slavodobitno kazao da je to bila tipična noć Mančester junajteda.

“To je taj klub. To je ono što radimo, to je Mančester junajted. To je Liga šampiona, to je ono što ona može da pruži“, istakao je Solskjer.

Junaci Junajteda na Parku prinčeva bili su Romelu Lukaku, strijelac dva gola i Markus Rašford, koji je realizovao penal u sudijskoj nadoknadi utakmice. S druge strane jedini pogodak je postigao Huan Bernat.

“Možemo ići do kraja. Naravno da nam se ovo dopada. Moramo da sačekamo žrijeb, pa onda da razmišljamo o utakmici kada dođe na red. Bila je to tipična noć Mancčster junajteda. Imali smo plan igre i vjera u ove momke je bila ono što nam je budilo nadu. Svi smo izuzetno ponosni. Igrači su bili zaista odlični. Bili su fokusirani, slušali su sve instrukcije kao na treningu, a na terenu su znali da se moraju dobro braniti. Pokazali su veliki kvalitet. Naši momci su mladi i svježi što nam je dalo više energije kada nam je trebao gol“, smatra Solskjer.

Nakon utakmice norveški stručnjak trijumf je proslavio sa dvije legende “crvenih đavola“ sir Aleksom Fergusonom i Erikom Kantonom.

U četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se Ajaks, Totenhem Hotspur, Porto i Mančester junajted. Preostala četiri tima biće poznata sljedeće sedmice, nakon što se odigraju preostala četiri revanš susreta osmine finala.