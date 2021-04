Solskjer: Činim sve kako bi zadržao Kavanija na Old Trafordu

Urugvajski fudbaler Edinson Kavani imao je sjajno veče u dresu Mančester junajteda u četvrtak u prvom duelu polufinala Lige Evrope protiv Rome. Upisao je po dva gola i asistencije, a na njemu je napravljen i penal, u trijumfu 6:2, što je još jednom oduševilo menadžera "crvenih đavola" Ole Gunara Solskjera.

Kavani je u oktorbu prošle godine stigao u Junajted kao slobodan igrač iz Pari Sen-Žermena potpisavši ugovor do kraja sezone uz mogućnost produžetka za još jednu. No, još uvijek je upitno hoće li 34-godišnji Urugvajac pristati da ostane na "Old Trafordu" ili će preći u Boka Juniors, kako su nedavno objavili argentinski mediji. Problem za Junajted je činjenica što se Kavani nije navikao na život u Engleskoj i želi biti bliže porodici.

Međutim, Solskjer se nada kako će ga ipak uvjeriti da ostane na "Teatru snova" i naredne sezone.

"Oduševljen sam s njim. Vidite razliku u njemu kada radi na kondiciji. Izgleda kao da nadoknađuje izgubljeno vrijeme. On je više od napadača i dobrog strijelca. Igrao je toliko dugo da u sebi ima smirenost i staloženost. Potez za prvi gol i dodavanje za gol Masona Grinvuda, pokazuju njegovo iskustvo. Želimo da nas iskusni igrači pojačaju i on je definitivno to učinio. Bio je van terena sedam mjeseci i dugo nije igrao prije nego što je došao. Imao je problema s povredama, ali je vrijedno radio i pokazao svoj kvalitet. Zna da bih volio da ostane još godinu dana", kazao je Solskjer za klupsku internet stranicu.

Norveški trener naglasio je da zna da je Kavaniju bilo teško da se prilagodi po dolasku u Mančester, ali dodaje da smatra da će mu biti lakše kada se navijači vrate na tribine.

"Razumijem da mu je bilo jako teško. Obećao sam mu da će 'Old Traford' i Mančester biti drugačije mjesto s navijačima. Mora pokušati da stekne taj osjećaj da je Mančester dobro mjesto za život. Dajem sve od sebe. Nadam se da će mu ovakve noći pomoći da se vidi ovdje još godinu dana. On je dio tima. Ali, mora osjetiti to, postizanje golova s navijačima na tribinama. Imamo najbolje navijače. On je golgeter i nema ništa bolje od slavlja ispred njih", zaključio je Solskjer.

Cavani je tokom bogate karijere igra za Danubio, Palermo, Napoli, PSŽ i sada Mančester. Za "crvene đavole" ove sezone odigrao je 33 takmičarske utakmice i postigao 12 golova. U dresu reprezentacije Urugvaja, s kojom je osvojio Kopa Americu 2011. godine, nastupio je 118 nastupa uz 51 pogodak.