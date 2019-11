Solskjer: Ne brine me što je Pochettino slobodan

Ole Gunar Solskjer, menadžer Mančester junajteda, izjavio je danas da ga nimalo ne brine što je Maurisio Poketino, nakon otkaza u Totenhemu, postao slobodan trener.

Prema navodima britanskih medija, Poketino je bio jedan od glavnih kandidata za nasljednika Žozea Murinja u decembru prošle godine, prije nego što je za privremenog menadžera imenovan Soslkjer. Norvežanin je sjajno odradio posao i dobio stalni ugovor, ali mu ne ide najbolje ove sezone, pa su se odmah po Pochettinovom napuštanju Totenhema pojavile nove glasine kako bi mogao preuzeti klub s Old Trafforda.

"To me nimalo ne brine. Imam najbolji posao na svijetu. Ako imate posao, ili ako ste bez posla, a menadžer ste, onda želite biti na ovoj poziciji. U stvari nije važno šta se dešava okolo. Moram se fokusirati na moj posao u Mančester junajtedu i raditi to najbolje što mogu", kazao je Solskjer za britanske medije i dodao:

"Razgovaram s Edom Vudvardom i vlasnicima cijelo vrijeme o tome kako će klub napredovati. To se ne mijenja ako neki drugi klubovi promijene menadžera."

Junajted je imao najgori početak sezone u Premier ligi u posljednje 33 godine, ali od tada su malo popravili položaj na tabeli s dvije pobjede u posljednja tri susreta. Sada su udaljeni devet bodova od četvrtog mjesta, koje vodi u Ligu šampiona, ali su i dalje u igri u FA kupu, Liga kupu i Ligi Evrope.

"Crveni đavoli" će u 13. kolu Premier lige u nedjelju gostovati Šefild junajtedu, jednom od prijatnijih ovosezonskih iznenađenja. Trenutno Mančester je na sedmom mjestu sa 16 bodova, a Šefild na petom s bodom više. Lider je Liverpul s 34 boda.