Solskjer: Nema čarobnog štapića za Junajted

Nekadašnji fudbaler i menadžer Mančester junajteda Ole Gunar Solskjer kaže da ne postoji "čarobni štapić" koji bi rešio probleme u klubu sa Old traforda, prenosi BBC. Britanski milijarder Džim Retklif kupio je u februaru 27,7 odsto udjela u Mančester junajtedu.

Klub sa "Old Traforda" se trenutno nalazi na šestom mjestu na tabeli Premijer lige sa 44 boda. Mančester junajted je prije tri dana poražen od gradskog rivala Mančester Sitija rezultatom 3:1 u 27. kolu Premijer lige. Ovo je bio 11. poraz "crvenih đavola" u sezoni u engleskom prvenstvu.

"Nadam se da će menandžer Erik Ten Hag da bude uspješan. Nadam se da će uspjeti, ali nikada ne znate šta novi vlasnici misle. Radi se o rezultatima i o tome da ekipa bude konstantna do kraja sezone", rekao je Solskjer.

Britanski mediji podsjećaju da će Retklif nadgledati fudbalske poslove u klubu, ali je porodica Glejzer ostala većinski vlasnik Mančester junajteda.

Retklif je pozvao navijače Mančester junajteda na strpljenje.

"Navijači moraju da nam daju vremena da se vratimo dobrim rezultatim. Za to će biti potrebne dvije do tri sezone", rekao je Retklif

"Mislim da ne postoji čarobni štapić, u smislu promene vlasnika. Očigledno je da imaju svoj način rada. Glejzeri su i dalje zaduženi za komercijalne poslove, ko zna kako će biti u fudbalu", rekao je Solskjer za podkast "Drži se fudbala (Stick to Football)".

On je bio menadžer Mančester junajteda od 2018. do 2021. godine. Solskjer (51) je za klub sa "Old Traforda" igrao od 1996. do 2007. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.