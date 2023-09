Solskjer: Povratak Ronalda u Junajted je bio greška

Nekadašnji trener Mančester Junajteda Ole Gunnar Solskjaer u intervjuu za The Athletic govorio je o brojnim temama, među kojima su bili i transferi u njegovo vrijeme. Priznao je da transfer Kristijana Ronalda nije trebao da se desi, no u to mu se vrijeme odluka činila dobrom i logičnom.

"Ronaldov povratak je bio opcija koju je bilo jako teško odbiti. Osjećao sam da moramo iskoristiti priliku, ali ispalo je da je to bila pogreška. Činilo se jako ispravno kad su mu navijači skandirali jer je nakon potpisa dao dva gola Njukaslu. Old Traford se tresao. Ronaldo je tad bio jedan od najboljih igrača na svijetu, izgledao je odlično. Ali onda su stvari krenule po zlu", ispričao je Solskjer.

On je u ovom intervjuu, takođe, istakao da nije bio u prilici da dovodi igrače koje je htio.

"Rekao sam odmah da kupimo Halanda, prije nego što je zaigrao za Salzburg, i Deklana Rajsa, koji nas ne bi koštao tako puno. Pričali smo o Mojzesu Kaisedu, htjeli smo jako Džuda Beligama. Uzeo bih Herija Kejna odmah, no klub nije imao dovoljno novca nakon krize uzrokovane koronavirusom", objasnio je Solskjer.