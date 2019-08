Solskjer: Sančez će ostati u Junajtedu

Ole Gunar Solskjer, menadžer Mančester junajteda, danas je kazao da će Aleksis Sančez ostati u klubu i odigrati više utakmice nego što britanska javnost očekuje.

Mediji odavno Sančeza "tjeraju" iz Mančester junajteda. Prema tim navodima bio je na izlaznim vratima kluba, jer Solskjer na njega ne računa, ali nije ga mogao pronaći zbog previsoke plate koju ima i koju bi trebao preuzeti novi poslodavac.

"Sančez je veliki profesionalac. Dolazi i radi sam svaki dan, i to jako naporno. Želi da bude dio tima. Ove priče da je on prebačen u rezerve, naravno da nisu tačne. On je dio našeg tima i vrlo dobar fudbaler. Zaostaje nekoliko nedjelja za saigračima, ali blizu je da bude dio tima. Nemamo široku napadačku liniju, tako da bi Sanchez mogao odigrati puno više utakmica nego što očekujete. Nadam se da će biti dobar za ovaj klub, jer posjeduje kvalitet", kazao je Solskjer.

Junajted je sjajno otvorio novu sezonu u Premier ligi, kada je prošlog vikenda na Old Trafordu deklasirao velikog rivala Čelsi sa 4:0. Sančez nije bio u sastavu, što je dodatno podstaklo priče o njegovom odlasku iz kluba. Međutim, Solskjer je sve to demantovao.

Čileanac je u Mančester stigao u januaru 2018. godine iz Arsenala. Za "crvene đavole" odigrao je 45 takmičarskih utakmica i postigao pet golova. Tokom karijere igrao je još za Kobrelou, Kolo-Kolo, River Plejt, Udineze i Barselonu.

Mančester junajted u drugom kolu Premier lige u ponedjeljak gostuje Volverhemptonu, a susret će početi u 21 sat.