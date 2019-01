Solskjer: Želimo više od četvrtog mjesta u Premier ligi

Ole Gunar Solsker, privremeni menadžer Mančester junajteda, izjavio je da ne bi bio zadovoljan samo plasmanom među prva četiri tima u Premier ligi Engleske, nego da želi više od toga, a to je barem jedan trofej.

Solskjer je od dolaska na klupu Junajteda, gdje je naslijedio smijenjenog Žozea Murinja, nanizao osam pobjeda u nizu, šest u prvenstvu i dvije u FA kupu. Norvežanin se već upisao u klupsku istoriju, kao menadžer s najboljim startom, a prethodno je to učinio i kao igrač “crvenih đavola“.

“To nije ostvarenje sna, biti među prva četiri. Mančester junajted treba uvijek težiti tome da osvoji ligu. Ne možemo to uraditi ove sezone, ali moramo gledati naprijed kako da to napravimo. Imamo Ligu šampiona, imamo FA kup, ne možemo samo reći da želimo biti među prva četiri i to je to“, kazao je Solskjer i dodao:

“Trenutno smo šesti u Premier ligi, tako da smo daleko od vodećih timova. U ovom trenutku je izazov da budemo među prva tri tima. Realnog gledajući, mislim da o prva dva mjesta ne možemo razmišljati.“

Solskjer je istakao i da je oduševljen reakcijom igrača, njihovim zalaganjem i timskim duhom koji su pokazali te da period do kraja sezone treba iskoristiti kako bi se pripremili za lov na titulu šampiona naredne.

Mančester junajted nakon 23 odigrana kola u Premier ligi zauzima šestu poziciju sa 44 boda, čak 16 manje od lidera Liverpula i 12 od drugoplasiranog Mančester Sitija.