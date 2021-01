Solskjer potvrdio, igrač Junajteda pozitivan na koronu

Fakundo Pelistri, ljetno pojačanje Mančester junajteda iz redova Penjarola, pozitivan je na virus korona.

To je razlog što ga neće biti u ekipi za subotnji meč treće runde FA kupa na "Old Trafordu" sa ekipom Votforda.

Menadžer Ole Gunar Solskjer je potvrdio da je Pelistri pozitivan, nedugo pošto je igrač to objavio i na društvenim mrežama.

Fudbaler je već počeo period samoizolacije od deset dana.

"Do sada smo dobro slijedili sve protokole. Imamo jednog pozitivnog, Fakunda Pelistrija, on je to već objavio na Twitteru. Obično ne otkrivamo o kome se radi, ali on je to sam učinio i nadam se da će uskoro biti sa nama. Trenirao je sa rezervama i nije bio u našoj grupi od Božića. Osim toga, svi ostali su zdravi i spremni", izjavio je Ole Gunar Solskjer.

Pelistri još nije debitovao u Premijer ligi. Urugvajac je bio na klupi za rezerve na mečevima Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom i Istanbulom.

(B92)