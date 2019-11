Son dao gol Zvezdi pa se u kameru izvinjavao Gomešu

Napadač Totenhema Heung Min-Son u meču protiv Crvene zvezde u okviru grupne faze Lige šampiona još jednom je poslao poruku izvinjenja Andreu Gomešu i to nakon što je postigao pogodak nakon kojeg se u kameru izvinio španskom veznjaku.

Son je ovaj potez napravio nakon drugog pogotka svog tima, kada je pronašao kameru i prema njoj poslao poruku izvinjenja prema Gomešu, što je samo još jedan pokazatelj da nije imao nikakvu namjeru da ga povrijedi.

Podsjećamo, Gomeš je doživio težak lom noge u utakmici između Evertona i Totenhema i to nakon jednog duela sa Sonom, a čim je vidio šta se dogodilo, igrač iz Južne Koreje odmah je briznuo u plač i već tada je jasno bilo o kakvom čovjeku je riječ.

Sada je Son još jednom potvrdio svoje iskrene namjere izvinjenja, sigurno će i samom Gomešu biti drago vidjeti da nijednog trenutka nije izašao iz glave svojih kolega.

Susret između Crvene zvezde i Totenhema završen je pobjedom gostiju rezultatom 4:0, a Son je postigao dva pogotka.

Instead of celebrating after scoring, Heung Min-Son sent an apology to André Gomes. Classy. pic.twitter.com/r6KygBidOW