Sosa: Protiv Španjolske će odlučivati detalji

Protiv Španjolske će odlučivati detalji, poručio je Borna Sosa, hrvatski fudbalski reprezentativac uoči prve utakmice na Evropskom prvenstvu.

Borna Sosa je očekivano, pred dvoboj sa Špancima na otvaranju Evropskog prvenstva u Njemačkoj dobio pitanje o nekadašnjem suigraču Daniju Olmu.

Borna i Dani poznaju se još iz drugog tima Dinama.

“Imali smo sličan put, igrali smo dugo skupa u drugoj momčadi Dinama, pa prešli zajedno u prvu momčad i završili skupa u Bundesligi. Pričamo tu i tamo, on jedva čeka utakmicu s nama, to mu je od velikog značenja. Smatram da je jako velik igrač, odličan igrač, nadam se da će imati jako lijepu karijeru, samo neka nastavi ovako”, rekao je Sosa.

Na današnji dan prije 18 godina Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva u Njemačkoj igrala utakmicu protiv Brazila na Olimpijskom stadionu u Berlinu kad je vladala fantastična atmosfera.

“To se u zadnje vrijeme dosta vrti u medijima, svi pričaju o nevjerojatnoj atmosferi, ali nadam se da će sad biti još bolja. To nam je dodatna motivacija, kao u Ligi nacija kad je bilo onako dobro ozračje u Roterdamu. To nam je pozitivni pritisak, u teškim trenucima će nam to dati dodatna krila”, kaže Sosa.

Prokomentarisao je i Špance.

“Španjolci gaje sličan nogometni stil kao i mi, bitan im je posjed lopte, tako žele kontrolirati utakmicu. Najveća borba će biti oko posjeda u sredini, a onda se sve razvija preko krila. Španjolci danas imaju nešto brža i opasnija krila, nego u Ligi nacija. Kvalitativno se možemo nositi s njima bez problema, bit će napeta utakmica, kao sve do sada protiv njih. Odlučivat će detalji, možda tko će dulje kontrolirati posjed”, ističe Sosa i dodao:

“Španjolska je sigurno među top tri naša rivala, protiv njih često igramo. Pretpostavljam da bi oni trebali biti tu na vrhu, jer su i povijesno puno toga napravili. Imali su puno uspjeha, pogotovo 2008., 2010. i 2012. godine, tad su bili na najvišoj razini. I samim time spada među tri naših najvećih rivala”.

