Spajić: Puna Marakana, hrabra Zvezda i Liga šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su poraženi u Norveškoj od Bodea rezultatom 1:2 u prvoj utakmici plej ofa Lige šampiona.

Rezimirao je kapiten Uroš Spajić utakmicu, uz vjeru da bi Zvezda u revanšu pred punom Marakanom mogla da preokrene stvari u svoju korist i plasira se u Ligu šampiona protiv Bode Glimta.

„Dali smo im previše inicjative, morali smo da budemo malo agresivniji, dosta smo ih pustili da igraju, te se to otelo kontroli. Pregrmeli smo prvo poluvreme, u drugom smo se dogovorili da izađemo hrabrije. Međutim, nije ispalo kako treba, i tek nakon toga smo počeli da igramo na pravi način. Bili smo hrabriji, postigli smo gol, visio je i drugi u vazduhu, ali to je dokaz da mi možemo i moramo, da tako treba da uđemo u utakmicu. Dali smo im previše respekta, to nas je koštalo poraza. Očekujem punu Marakanu, hrabriju Zvezdu i prolaz dalje“, započeo je Spajić.

Ističe posljednji period utakmice i poručuje da je to ključ za prolaz u Ligu šampiona.

„Gol koji smo postigli i poslednjih 20-30 minuta nam daju snagu. To je model koji nam stavlja do znanja kako treba da igramo. Oni su takva ekipa, mnogo vole da trče, imaju mnogo tranzicije, mi to moramo da prihvatimo. Moramo da odgovorimo agresijom, poslednjih 30 minuta je pokazatelj, te očekujem agresivniju igru na Marakani“, dodao je kapiten.

Čestitao je Ognjenu Mimoviću na prvencu.

„Veoma mi je drago zbog njega što je postigao gol. To znači svakom mladom igraču i nek nastavi u istom ritmu“, poručio je Spajić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.