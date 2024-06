Spaleti "poludio" na konferenciji: Nemojte pi*ati po nama

Italijanski selektor Lučano Spaleti jako se iznervirao na konferenciji za medije poslije remija sa Hrvatskom (1:1).

Bodom, do kojeg su došli u osmom minutu nadoknade, obezbijedili su plasman u osminu finala, gdje će igrati protiv Švajcarske.

Naljutilo ga je pitanje jednog novinara, a ticalo se formacije i "podilaženja" igračima.

"Briga i stres je deo ovog posla jer nas svaki put prije hotela čeka hiljade klinaca, koji samo čekaju satima da bi nas vidjeli na sekundu. Ja sam neko ko voli sve ljude, sve volim. Ali, ako vidim da postoje ljudi kojima sam meta, onda se naljutim. No, volim ljude i to mi je problem jer mi je žao tih ljudi koji nas čekaju, to je pritisak. Igrali smo protiv Albanije, protiv Španije i protiv Hrvatske, ej, protiv Hrvatske", rekao je Spaleti.

Dodao je da nije baš bio lagan žrijeb.

"Kakvo je pitanje što ako smo ispali? Bojim li se? Ma čega se bojim? Ako se bojim, onda bih se bavio nekim drugim poslom. Gledao bih utakmice. Prirodno je da osećaš pritisak i odgovornost, ali nemaš se čega bojati. Izgubio sam toliko utakmica u karijeri... Čuj to, šta je moglo da se dogodi? Hrvatska je mogla da pobedi, oni su dobra ekipa. Sve su ekipe dobre na ovom turniru. Vi analizirate utakmice i kažete da ja nisam dobar trener zbog toga i toga. I OK, to je vaš posao, ali nemojte, s oproštenjem, pišati po nama ako izgubimo", dodao je.

Spaleti je rekao da daje sve za svoju zemlju Ii da voli ljude.

"Nisam pritvoran i ne bih mogao biti novinar. Ne znam da pišem tekstove, trebalo bi mi mjesec dana da napišem jedan članak. Ali nisam zavidan i nikad ne bih stavljao dodatan pritisak na leđa ljudima koji već imaju veliki pritisak. Osjećam otrov sa svih strana i taj otrov me čak i hrani da bih mogao reagovati na ovom nivou. Ne brinite se za mene. Slagao sam tim za ovu utakmicu da budemo dobri od početka do kraja. Videli smo da možemo postići gol. Samo ljubav... Divno je osjetiti tu ljubav od svih ljudi, od ljudi iz saveza, od navijača... Ti ljudi su potrošili puno novca da budu ovde", rekao je Spaleti, prenosi B92.

