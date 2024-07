Špancima meč titana: Njemačka u produžetku ostala bez polufinala

Fudbaleri Španije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva nakon što su večeras u duelu četvrtfinala nakon produžetaka sa 2:1 porazili domaćina Njemačku.

Za mnoge je ovo bilo finale prije finala i meč od kojeg se očekivalo mnogo- A kako i ne bi kada je ovo bio okršaj timova koji su po tri puta bili šampioni Evrope.

Španci su zaprijetili već u 10. sekundi preko Pedrija ali nije taj udarac imao dovoljno snage ni preciznosti da bude pretežak posao za golmana Manuela Nojera.

Da ovo nije bio dan madog veziste Barselone pokazalo se u 4. minutu kada je na njega oštro startovao veteran Toni Kros a povreda koljena je bila toliko ozbiljna da je mladi Španac nije mogao da nastavi pa ga je zamijenio Danijel Olmo.

Spanish federation confirm Pedri suffers an internal lateral sprain to his left-knee. His Euros are over, more tests will follow. pic.twitter.com/tYnZ6n36cb