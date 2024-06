Španski fudbaler Hoselu novi igrač Al Garafe

Španski fudbaler Hoselu novi je igrač Al Garafe, saopštio je danas klub iz Dohe.

Hoselu (34) je sa katarskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor, uz opciju da se saradnja nastavi još jednu sezonu.

Španski fudbaler je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Realu, klub iz Madrida je juče iskoristio opciju i otkupio ga od Espanjola za 1,5 miliona evra, da bi ga danas prodao Al Garafi za istu sumu.

"Hvala Realu za sve što me je naučio kao dijete, održali ste moj san i ostvarili ga. Otišao sam prije mnogo godina, ali nikad nisam otišao. Danas odlazim, ali u stvarnosti ostajem", napisao je Hoselu na društvenim mrežama. On je već bio u Realu u periodu od 2009. do 2012. Godine, prenosi Tanjug.

Hoselu je prošle sezone postigao 10 golova na 34 utakmice u prvenstvu. Takođe, postigao je dva odlučujuća gola protiv Bajerna u polufinalu Lige šampiona.

Španski fudbaler se trenutno nalazi sa reprezentacijom na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

U karijeri je nastupao za Seltu, Hofenhajm, Ajntraht iz Frankfurta, Hanover, Stouk, Njukasl, Deportivo i Alaves.

