Španski mediji: Modrić u srijedu produžuje ugovor sa Realom

​Hrvatski fudbalski reprezentativac Luka Modrić produžiće u srijedu ugovor sa madridskom Realom do juna 2023. godine, prenose španski mediji.

Modrić (36) ima ugovor sa Realom do 30. juna ove godine. On će u srijedu doputovati avionom u Madrid kako bi potpisao novi ugovor sa aktuelnim evropskim šampionom.

Španski sportski listovi "Marka" i "As" tvrde da će se hrvatski fudbaler po potpisivanju ugovora vratiti u domovinu, jer će nastaviti sa pripremama za meč Lige nacija sa Danskom.

Španski mediji navode da će Real u srijedu ili u četvrtak zvanično objaviti da je ugovor sa Modrićem produžen.

"Modrić je uvijek želio da nastavi da igra za Real, jer je to klub njegovog života. Nikada to nije krio. On će najmanje još jednu sezonu da igra za Real", rekao je izvor blizak klubu za "As".

Modrić je član Reala od 2012. godine, a sa "kraljevskim klubom" osvojio je čak 20 trofeja. Pet puta je osvojio Ligu šampiona, a tri puta je bio prvak Španije.