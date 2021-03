Španski novinar natjeran da kaže "Kosovo"

Portparol fudbalske reprezentacije samoproglašenog Kosova napravio je neprijatnu scenu na konferenciji za novinare u Sevilji.

Dva tima će se sastati u srijedu od 20.45 i to uz sva moguća obilježja Kosova*.

Delegacija gostiju bila je jako neprijatna prema španskim novinarima, insistirajući na tome da se izgovori ime njihove "zemlje".

"Ne znam kako vidite Španiju poslije dva teška meča, da li mislite da će Luis Enrike napraviti dosta promjena za meč protiv Kosova?", upitao je novinar lista "As".

"Kome je upućeno to pitanje?", upitao je Bajram Šala, portparol samoproglašenog Kosova.

"Treneru", odgovorio je novinar.

"Čijem treneru? Treneru kog tima? Nismo vidjeli ime našeg nacionalnog tima u vašim medijima, što je čudno, tako da kome je upućeno pitanje?", insistirao je Šala.

Bilo je još nekoliko replika nakon toga, sve dok španski novinar nije rekao da je pitanje upućeno treneru Kosova*.

"Aha, to je u redu onda", završio je Šala.

Pogledajte razgovor Šale i španskog novinara:

AS journalist: '' Do you think Enrique will make changes against your team? '' Shala "To whom is the question addressed?" AS journalist: ''Coach'' Shala: ''Whose coach?'' AS journalist: "Kosovo coach" Shala: "This is what we wanted to hear"#ESPKOS pic.twitter.com/T0igWNPdPS