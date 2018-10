Spašeni tajlandski dječaci trenirali sa Ibrahimovićem

Mladi tajlandski fudbaleri, koji su više od dvije nedelje proveli u poplavljenoj jami prije nego što su spašeni, na posljednjoj stanici njihove međunarodne turneje trenirali su s fudbalerima Los Anđeles Galaksija i superzvijezdom Zlatanom Ibrahimovićem.

Tajlandski dječaci su ovog mjeseca bili posebni gosti Olimpijskih igara mladih u Buenos Ajresu, a po dolasku u Los Anđeles prvo su razgledali stadion Galaksija, a potom su trenirali sa igračima na pomoćnom igralištu.

Trening je organizovala američka televizijska voditeljka Elen Dedženeris, koja je dječake ugostila u svojoj TV emisiji i tada ih upitala ko je njihov idol.

Nakon što je svih 12 mladića odgovorilo da je to Ibrahimović, tada se kao gost iznenađenja pojavio upravio ovaj Šveđanin.

"Ja za sebe mislim da sam dosta hrabar, ali ovi dječaci su nevjerovatni. Ono što su proživjeli i način na koji su spašeni, čine ih najhrabrijom ekipom na svetu", kazao je Ibrahimović.

Dramatično spasavanje tajlandskih dječaka, starih između 11 i 16 godina, koje je trajalo od 23. juna do 10. jula pratio je cijeli svijet. N1

