Spektakl u Budimpešti: 60.000 navijača na utakmici Eura

Mađarska i Portugal od 18 sati igraju prvu utakmicu grupe F Evropskog prvenstva, a navijači obje reprezentacije pobrinuli se da na ulicama i stadionu u Budimpešti naprave navijački spektakl.

Već jako dugo fudbalske utakmice u većini Evrope igraju se bez ili s malim brojem gledalaca, a na današnjem susretu u Budimpešti dozvoljeno je čak 60.000 gledalaca, koliko iznosi kapacitet Puškaš Arene.

Još u jutarnjim satima navijači su se počeli okupljati, a internetom kruže snimci ogromnog kortea koji se kretao prema stadionu prije utakmice.

Hungary fans are on their way to the Puskas Arena, the only #EURO2020 stadium to allow 100% capacity. 61,000 fans will be in the stands for the #HUN opener . #POR today. pic.twitter.com/a4mKQFC9L3