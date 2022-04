Srbija ide na Kamerun, ponovo u grupi sa Brazilom i Švajcarskom

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u Kataru, koje će biti održano od 21. novembra do 18. decembra,je završen. Kompletirane su sve grupe.

Grupa A: Katar, Ekvador, Senegal, Holandija

Grupa B: Engleska, Iran, SAD, Pobjednik evropskog plej-ofa (Ukrajina/Škotska/Vels)

Grupa C: Argentina, Saudijska Arabija, Meksiko, Poljska

Grupa D: Francuska, pobjednik plej-ofa 1 (Peru/Australija/UAE) Danska, Tunis

Grupa E: Španija, pobjednik plej-ofa 2 (Kostarika/Novi Zeland), Njemačka, Japan

Grupa F: Belgija, Kanada, Maroko, Hrvatska

Grupa G: Brazil, Srbija, Švajcarska, Kamerun

Grupa H: Portugalija, Gana, Urugvaj, Južna Koreja

Ekipa koju vodi selektor Dragan Stojković Piksi otvoriće Mondijal sa Brazilcima, u četvrtak, 22. novembra.

Šest dana kasnije slijedi drugi duel protiv Kameruna, dok će grupnu fazu srpski nacionalni tim Srbije zatvoriti sa Švajcarcima.

Hrvatska reprezentacija izvučena je u Grupu F Svjetskog prvenstva u kojoj će igrati protiv Belgije, Maroka i Kanade. Prvu utakmicu Hrvatska igra u srijedu, 23. novembra, protiv Maroka, u nedjelju, 27. novembra, igra protiv Kanade, a zadnju utakmicu u grupi protiv Belgije.

Lopta sa kojom će se igrati - najbrža ikad

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup The countdown to Qatar starts now #Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h

Program je otvoren predstavljanjem maskote.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone! Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4