Srbija na ispitu: Da li su "orlovi" ili ptići?

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras, od 21 čas, igra odlučujući meč 3. kola Grupe C Evropskog prvenstva u Njemačkoj, čiji ishod će odlučiti da li će se plasirati u osminu finala ili je za "orlove" i ovaj put grupna faza velikog takmičenja maksimalni domet.

Zadatak je najteži mogući, jer treba da pobijede Dansku da bi bili sigurni u plasman dalje, a igraju protiv ekipe koja im tradicionalno "ne leži". Danska i Srbija su se sastajale ukupno tri puta, a sva tri puta je završeno pobjedom Danske.

Ipak, činjenica je da su se izabranici Dragana Stojkovića Piksija sami doveli u ovu nezavidnu poziciju. Protiv Engleza su pokazali da imaju kvalitet i da mogu da igraju kada to odluče, a protiv Slovenaca da ipak imaju i brojne slabosti i da su tri utakmice na kontinentalnoj smotri možda i najbolje što ova generacija u ovom trenutku može.

Iako su na Euro u Njemačku otputovali mnogo skromniji i ponizniji nego što je to bio slučaj sa Mundijalom u Kataru, ipak je bilo dosta busanja u prsa najavama o velikoj želji, hrabrosti, otpornosti i ko zna čemu sve ne, a koje nisu ispratili djelima na terenu.

Uplašili su se "orlovi" Engleza i u tom grču prilično naivno primili gol. Gorak ukus ostavio je ponovljeni snimak u kojem se vidi kako igrač koji na tržištu vrijedi oko 65 miliona evra nema ni trunku želje da se vrati u kazneni prostor i pomogne saigračima da se odbrane od opasnosti.

Naravno, u pitanju je bio Dušan Vlahović, pored kojeg je protrčao Džad Belingem, koji je postigao pobjedonosni gol. Slična situacija desila se i u dramatičnom susretu sa Slovencima, a sada je tu neslavnu ulogu imao igrač od 30 miliona evra. Sergej Milinković Savić je, doduše, trčao nazad u odbranu, ali je u finišu ili odustao ili izgubio snagu.

Naravno da takmičarski fudbal u Saudijskoj Arabiji nije ni izbliza toliko zahtjevan kao onaj u Evropi, ali vezista "orlova" je u igru ušao u 64. minutu, a Žan Karničnik je gol postigao u 69. minutu. Pritom je Karničnik pretrčao skoro cijeli teren, a u pitanju je igrač koji igra u Prvoj ligi Slovenije i čija tržišna vrijednost je okruglo milion evra.

Nisu Srbiji pomogle ni varnice između kapitena Dušana Tadića i Piksija, ali je moglo i moralo bolje. Možda nije moglo igrački i taktički bolje, ali svakako je moralo u domenu želje i uloženog truda.

Zbog svega navedenog večerašnji meč sa Dancima je i najteži za "orlove", jer skandinavska ekipa je sve što Srbija trenutno nije. Uigrani su i čvrsti, što su najbolje demonstrirali protiv Engleza.

Navijači ne vole kalkulacije, već da onu čuvenu "ostavićemo srce na terenu" pokažu djelom i opravdaju. Baš kao prava ptica čije ime nosi i tim Srbije, moraju u jednom trenutku da donesu odluku i pokažu da li su "orlovi" ili ipak tek talentovani ptići koji iz generacije u generaciju nikako talenat da pretvore u uspjeh.

Danci najavljuju "tuču"

Svi trikovi biće iskorišteni, najavljuju Danci meč odluke u Grupi C. Selektor Danske Kasper Hjulmand dobro je svjestan toga.

"Znamo da je ključno da ne upadnemo u njihovu igru. Oni žele da nam uđu u glavu, tako da smo dobro pripremljeni za to, a moramo da budemo ledeni. Biće to izuzetno teška utakmica, izuzetno fizički teška utakmica. Oni su možda fizički i najzahtjevniji tim u ovom kolu. Znamo da žele da iskoriste svoju visinu i fizičku snagu, tako da će to biti fizički težak meč. Baš žele da razbijaju", kaže selektor Danske.

