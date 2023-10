Srbija na krilima Mitrovića i Tadića do trijumfa nad Crnom Gorom (VIDEO)

Reprezentacija Srbije savladala je Crnu Goru u Beogradu rezultatom 3:1 i tako sebe znatno približila Evropskom prvenstvu.

Čini se da je Piksi naučio svoju lekciju iz utakmice protiv Mađara tako da sebi sada nije dozvolio luksuz da kapitena srpske reprezentacije Dušana Tadića ostavi na klupi i ovu utakmicu. I ko bi rekao, sve je išlo kroz Tadićeve noge, a na kraju svake akcije nalazio se Aleksandar Mitrović koji je to pretvarao u gol i to dva puta u 9. i 73. minuti. No, da Mitar nije škrt pokazao je u 77. minuti kada je uzvratio asistenciju Tadiću koji je pogodio za konačnih 3:1.

Većina stvari je večeras izgledala bolje, osim te odbrane, koja čini se, čim malo bude pritisnuta - kapitulira. Pogotovo to brine u koliko se Srbija nađe, a sve su šanse sada da hoće, u avionu za Njemačku kako će to djelovati na Euru. Jasno je da njeguje igru sa trojicom štopera, ali čini se da ne može da nađe trio koji mu treba, a jedina konstanta ili nepromjenjiva u svakoj od tih kombinacija je Strahinja Pavlović.

''Orlovi'' su tako ovom pobjedom napravili veliki korak ka Evropskom prvenstvu, pošto imaju pet bodova više od trećeplasirane Crne Gore, pa je za prolaz na Euro 2024 dovoljan i bod u posljednjem kolu protiv Bugarske u Beogradu, ali psotoji šansa da se to ostvari i ranije pod uslovom da Crna Gora ne savlada Litvaniju 16. novembra na svom terenu.

