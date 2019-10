Srbija preskočila Hrvatsku: Trijumf Partizana za srpski koeficijent!

​Fudbaleri Partizana ostvarili su veliku pobedu za srpski fudbal u drugom kolu grupne faze Lige Evrope.

Izabranici Sava Miloševića savladali su Astanu (2:1) i time su popravili poziciju i koeficijent Srbije na UEFA rang listi, piše B92.

Srbija je do meča crno-bijelih bila na 18. mjestu, a trijumfom ekipe iz Humske preskočila je Hrvatsku i sada se nalazi na 17. poziciji sa 24.750 bodova.

Sada su ispred Srbije Kipar (25.000) i Grčka (25.300), države koje imaju samo jednog predstavnika u oba takmičenja, dok Srbija ima dva (Partizan i Crvenu zvezdu).

Za Srbiju je veoma važno da dođe do 15. mjesta do sezone 2021/2022 kada će UEFA uvesti Ligu konferencija, koju će igrati čak 72 ekipe.

Zašto je važno?

Pa, radi se o trećem po rangu takmičenju, u kojoj će kvalifikacije igrati pobjednici kupova zemalja koje se nalaze na listi od 16. do 29. mesta, 14 drugoplasiranih iz nacionalnih liga tih zemalja, 16 trećeplasiranih iz liga pozicioniranih od 13. do 28. mesta, devet četvrtoplasiranih iz liga od 7. do 16. mesta i jedan petoplasirani iz šeste lige po značaju.

Srbija se trenutno nalazi na 17. mestu, što znači da ako ne budemo došli do 15. mjesta, onda će drugoplasirana ekipa Superlige igrati drugu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija. To ujedno i znači da će moći da ima samo jednog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Međutim, ako dođe do 15. mjesta, Srbija bi imala dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ove nedjelje napravljeni su veliki koraci ka tome, pošto su pobjede ostvarili i Crvena zvezda i Partizan.

Još jednom, ovakav sistem uvodi se od sezone 2021/2022, što znači da će Srbija, ali i sve ostale države imati i sljedeću godinu da pokušaju da dođu do 15. mjesta.