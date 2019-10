Srbija u vrhu, pad Hrvatske – ko ima najviše fudbalera u "petici"?

Na najnovijoj listi "malih" zemalja sa najviše predstavnika u ligama petice Srbija je nazadovala za jedno mjesto.

U ovom plasmanu nema fudbalera iz država liga petice, već se radi isključivo radi o onim manjim fudbalskim silama poput Austrije, Danske, Poljske, Srbije...

Za Hrvatsku se ne može reći da je "manja fudbalska sila", s obzirom da su vicešampioni svijeta, ali su na klupskom nivou u rangu pomenutih zemalja.

U prethodnom istraživanju Srbija se nalazila na prvom mjestu sa 38 fudbalera u Premijer ligi, Seriji A, LaLigi, Ligi 1, Bundesligi, dok je na druga pozicija pripala Hrvatskoj, a treća Austriji.

Ljetnji prelazni rok odavno je završen i uslijedila je nova lista od strane Tviter profila "East Stand", koji je objavio i prethodne plasmane.

Ovoga puta na čelu se nalazi Austrija sa 37 fudbalera, dok je Srbija na drugoj poziciji sa 36 – dva igraju u Premijer ligi, po sedam u Bundesligi i Ligi 1, osam nastupa u španskom šampionatu, dok ubedljivo najviše imamo u Italiji – 12.

Treba napomenuti da Austrija ima 31 fudbalera u Bundesligi, a nijednog u LaLigi, što je i očekivano s obzirom na govorno područje. Isto tako Irci imaju ukupno 18 fudbalera i svi nastupaju u Premijer ligi, a slično je i za Škote i Velšane.

Hrvatska je pala za dva mjesta i sada se nalazi na četvrtom mestu sa 28 fudbalera u ligama petice. Ispred njih nalaze se Danci sa 30 i pomenuti Austrijanci sa 37.

After the transfer period an update of the statistics related to players that originate from the #TaragetTeams’ countries. Change at the top, #Austria took the lead.@OtherBundesliga@SerbianFooty@DanishFooty@rightbankwarsaw#Serbia #Denmark #Croatia #Sweden #Poland #football pic.twitter.com/D0LumIBYCh