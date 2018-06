Magija Kolarova za pobjedu Srbije protiv Kostarike

Fudbaleri Srbije savladali su reprezentaciju Kostarike u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Utakmica je odigrana u Samari pred više hiljada navijača srpskog tima.

Fudbaleri Srbije pretrčali su tokom 80 minuta 89 kilometara, jedan više nego rivali.

Navas vrhom rukavice spriječio 2:0!

Još jedna fantastična akcija Srbije, akcija je krenula sa lijeve strane, Mitrović je dobio loptu u sredini kaznenog produžio je na desnu stranu do Tadića, on ubacuje u petarac, ali Navas vrhom prsta zahvata loptu taman dovoljno da spriječi Kostića da je ubaci u gol.

Pritisak Kostarike

Kostarikanci preuzimaju inicijativu, srpski fudbaleri se povlače na svoju polovinu terena, nekoliko pokušaja rivala da dubokim loptama zaprijete Stojkoviću, ali bez konkretne opasnosti po gol "Orlova".

U 56. minuti Aleksandar Kolarov iz slobodnog udarca doveo Srbiju u vođstvo.

GOAL #CRC 0 #SRB 1: Aleksandar Kolarov's puts away a free-kick from 25 yards out. What an absolute wand of a left foot he's got! Gorgeous! pic.twitter.com/PEMWaCA8BL