Srbin koji je za noć postao junak londonskog giganta

Milijarde uložene, a ekipa boravi tek na sredini tabele. Ako išta može da popravi sezonu Čelsija, koja se čini opet razočaravajućom, to je trofej pa makar to bio i Liga kup, takmičenje koje je posljednje po značaju kod Engleza.

Na samo dvije pobjede od trofeja poslao ih je srpski golman Đorđe Petrović, koji je debitovao prije dvije nedjelje nakon povrede prvog golaman Sančeza kada je Maurisio Poketino bio primoran da u vatru pošalje srpskog čuvara mreže. On je sinoć u dramatičnoj penal seriji sa Njukaslom odbranio udarac Meta Ričija u četvrtoj seriji za plasman svog tima u polufinale. ''Plavci'' su u penalima bili bolji sa 4:2.

''Svrake'' su dugo vodile ovog na ''Stemford bridžu'' pogotkom Kaluma Vilsona u 16. minutu, bilo je potrebno mnogo energije i znanja, ali i svih pet izmjena argentinskog menadžera da bi se izbjegla eliminacija, ali peta izmjena je bila zlatna vrijedna.

Mihail Mudrik ušao je u 78. minutu umjesto Rahima Sterlinga, a onda iskoristio veliku grešku kapitena gostiju Kirana Tripijea u drugom minutu nadoknade i time prologirao fajront u Londonu.

Upravo je Ukrajinac postigao četvrti pogodak u seriji, nakon čega je ljetošnje pojačanje Čelsija iz Nju Inglanda prepoznalo namjeru Ričija i skinulo jak i precizan udarac.

Djordje Petrovic saves Matt Ritchie's penalty to send Chelsea through to the Carabao Cup semi-final with a shootout win over Newcastle. He's done his chances of sneaking a place in the Serbia team to face England at Euro 2024 no harm.pic.twitter.com/VXjFuatQwa