Srđan Grahovac: Imamo aktivan rezultat

Na stadionu pod „Bijelim brijegom“ sinoć je završeno „prvo poluvrijeme“ velikog finala Kupa BiH.

Fudbaleri Borca dočekuju banjalučki revanš u Banjaluci sa golom zaostatka.

Devedeset minuta igre u Mostaru završeno je rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Mario Ćuže.

„Imamo aktivan rezultat. Zrinjski je bio bolji u prvom poluvremenu, ali smo u drugom pokazali reakciju. Prvo poluvrijeme je gotovo i sada ih dočekujemo u Banjaluci da okrenemo rezultat. Nadam se da će Gradski stadion biti pun. Zaslužili smo to i dosadašnjim rezultatima, a ako tribine ne budu pune za finale Kupa onda ne znam kad će biti“, rekao je naš kapiten Srđan Grahovac.

Svaki poraz je bolan, ali u banjalučkom revanšu da se nadoknaditi minimalna prednost rivala.

„U prvom poluvremenu smo bili zaista slabi i nismo uradili skoro ništa. Zrinjski je bio mnogo bolji i došao je do prednosti. U drugom poluvremenu smo bili konkretniji. Imali smo nekoliko situacija da dođemo do izjednačenja. Uzeli smo rizik, ali i Zrinjski je prijetio. Nismo došli do pogotka, ali dvomeč ostaje otvoren uoči revanša u Banjaluci. Nadam se i da ćemo do tada moći da računamo na neke igrače koji su danas bili van stroja zbog povrede“, rekao je Vinko Marinović, šef stručnog štaba Borca.

