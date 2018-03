Srećković koban za "bordo tim"

Fudbaleri Radnika u posljednjoj utakmici drugog kola Lige za prvaka BH Telecom Premijer lige BiH danas su u Bijeljini savladali Sarajevo 1:0.

Prvo poluvrijeme proteklo je u nezanimljivoj i utakmici bez gotovo ijedne prave šanse na obje strane. Na prvi i jedini pogodak čekalo se do 52. minute kada je timu sa "Koševa" presudio Nenad Srećković.

Sarajevo je novim porazom dodatno zakomplikovalo svoju situaciju, odnosno borbu za Evropu, dok je trka za titulu sve manje izvjesna. A na vrhu tabele nakon utakmica 2. kola Lige za prvaka nije bilo izmjena. Dramatična završnica utakmice u Mostaru u kojoj je lider Željezničar za samo nekoliko minuta prokockao čak 3:0 prednosti atmosferu je dovela do usijanja, pa je na putu do svlačionice došlo do naguravanje, uvreda i napada na službena lica od strane više osoba. Teži napad na glavnog sudiju Dragana Petrovića iz Banjaluke i njegove pomoćnike Sretena Udovičića, Igora Radakovića i Zorana Grbića iz Prijedora, te Tomislava Ćuića iz Tomislavgrad i Vladimira Bjelice iz Istočnog Sarajeva spriječili su zaštitari. Nezadovoljan dijeljenjem pravde bio je i sam trener domaćina i aktuelnih šampiona Blaž Slišković i iznio oštre kritike na račun arbitara i Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

"Neka me kazne koliko hoće, ali ću reći. Ne može sudac koji je više udaljen od mjesta događaja donositi odluku. Glavni sudac je pokazao igraču Željezničara da se digne, a onda Bjelica kaže jedanaesterac. I jedan i drugi trebaju odgovarati za takvu odluku. Glavni sudac ne mora prihvatiti sugestiju dodatnog suca", rekao je Slišković komentarišući gol "plavih" za 3:0 postignut iz jedanaesterca u 86. minuti.

Prethodno su gosti poveli autogolom Hrvoja Barišića u 8. i Stojana Vranješa u 27. I kada su mnogi već uknjižili prvi trijumf Željezničara ove sezone u ukupno tri ovosezonske utakmice protiv Zrinjskog, uslijedilo je nevjerovatnih šest minuta finiša. Prvo je Toni Jović u 89. smanjio na 3:1, zatim u prvoj minuti sudijske nadoknade Miloš Aćimović pogodio za 3:2, a Jadranko Bogičević dvije minute kasnije autogolom postavio konačnih 3:3.

"Da je ostalo 0:2, možda bi i ostalo tako, ali onda se pojavio inat kod mojih igrača upravo zbog sudijskih odluka. Dali smo odmah prvi gol, pa drugi i 3:3. Mislim da je neodlučeno najrealniji ishod. Ja želim da moja ekipa napreduje i da se odluke ne donose mimo terena. Dok god bude tako, naš nogomet će otići u 'sto ...'. Mi se borimo i tražimo od naših igrača kvalitetnu igru, želimo napredak, a netko to svojim odlukama anulira. Kažu da su i oni za napredak, ali koji napredak? Prozivam krovnu kuću bh. nogometa i sudačku organizaciju, sve ih prozivam. Ne žele oni napredak, dok god je ovakvih odluka koje nisu kvalitetne. Ja sam bog za njih, oni samo jedu i rastu im stomaci", poručio je Slišković.

"Željo" je uspio zadržati liderstvo nakon teškog gostovanja, ali Admir Adžem razumljivo je bio razočaran jer su njegovi igrači prokockali gotovo sigurnu pobjedu.

"Ovo je tragedija šta smo dozvolili da nam se desi. Umjesto da završimo mirno utakmicu, mi smo u samo nekoliko minuta dozvolili sebi potpuni pad koncentracije", kazao je Adžem, koji još uvijek kao trener nema nijednu pobjedu protiv "plemića".

Zanimljivo je bilo i u Ligi za opstanak. Čelik je sa 2:0 protiv GOŠK-a ostvario važnu pobjedu kojom i dalje ima teoretske šanse za opstanak. Zeničani su ovim trijumfom ujedno u igri za opstanak ostavili i "fenjaraša" Vitez, koji je u subotu poražen od Slobode.

Rezultati 2. kola, Liga za prvaka: Zrinjski - Željezničar 3:3, Krupa - Široki Brijeg 0:0, Radnik - Sarajevo 1:0; Liga za opstanak: Mladost DK - Borac 2:0, Vitez - Sloboda 0:3, Čelik - GOŠK 2:0

Liga za prvaka

1. Željezničar 24 17 3 4 41:19 54

2. Zrinjski 24 16 4 4 44:22 52

3. Široki Brijeg 24 14 4 6 38:17 46

4. Sarajevo 24 12 4 8 44:21 40

5. Krupa 24 9 9 6 29:24 36

6. Radnik 24 10 6 8 23:25 36

Liga za opstanak

1. Mladost DK 24 9 8 7 32:28 35

2. Borac 24 7 6 11 14:24 27

3. Sloboda 24 6 7 11 21:25 25

4. GOŠK 24 7 4 13 22:32 25

5. Čelik 24 5 2 17 19:54 17

6. Vitez 24 1 5 18 9:45 8