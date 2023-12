Srpski fudbaler postigao golčinu "iz nehata" (VIDEO)

Fudbaleri Torina i Udinezea remizirali su 1:1 u 17. kolu Serije A, a bod "Bikovima" donio je Ivan Ilić.

Srpski reprezentativac je postigao gol u 88. minutu, nakon pokušaja centaršuta, koji je zapravo ‘’ispao“ šut, a golman gostiju Silvestri lobovan.

| Ivan Ilić (22, 8/6) Doubt he meant it, but very important goal nonetheless. His 5th goal contribution of the season. 3 goals, 2 assists. Already close to his best (6). pic.twitter.com/nnvSANBIuJ