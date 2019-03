Srpski golman napravio katastrofalnu, ali urnebesnu grešku

Golman Dinama iz Vranja Nikola Perić ostaće upamćen po nestvarno lošoj reakciji kojom je poklonio gol protivničkoj ekipi.

Perić je primio tri gola od Novosađana, a kod drugog je greška bila isključivo njegova.

Nekada golman Vojvodine, pored ostalih, napravio je ogroman kiks kada je početkom drugog poluvremena istrčao na jednu loptu koja bi po svim parametrima trebalo da bude njegova.

On je imao prednost u trku za loptom nad protivničkim fudbalerom Matićem, ali je katastrofalno procijenio let lopte i promašio je u cjelosti, a samim tim i poklonio gol gostujućem sastavu.

Gol o kojem bruji i evropska javnost, a ne samo srpska, možete vidjeti na priloženom snimku. Ovu grešku Perića mnogi su okarakterisali "kao najveću golmansku grešku u istoriji fudbala".

Nikola Peric of Dinamo Vranje with one of the greatest goalkeeping errors in the history of football. I do not know how else to describe it. pic.twitter.com/9orEo5KooD