Srpski klub dobio fanove iz Čilea, zbog grba postao hit u Južnoj Americi

​Posljednjih godina svjedoci smo svega i svačega u srpskom fudbalu. Ima raznih priča, neke su pod velom takmičarskog fudbala i profesionalizma, ali ima i onih lijepih i zanimljivih, posebno u amaterskom fudbalu, daleko od velike love, gdje se još uvijek igra za dušu. I pivo poslije utakmice.

Zanimljiv primjer dolazi nam iz mačvanskog okruga, tačnije iz Žabara, šabačkog sela od jedva 500 stanovnika, koje je prošlog ljeta obnovilo lokalni Fudbalski klub Dobrava.

Ipak, ono što je adut Dobrave iz Žabara je globalna popularnost i činjenica da se za ovaj klub vrlo brzo pročulo širom svijeta, posebno u Južnoj Americi. Samo u četvrtak uveče broj pratilaca na društvenim mrežama im je skočio sa nekoliko stotina na 4.500.

Razlog je grb koji nose na grudima, a koji je kreiran po ugledu na amblem čilenaskog velikana Kolo Kola, nekadašnjeg šampiona Južne Amerike, koji je u ondašnjoj SFRJ postao poznat kao protivnik Crvene zvezde u finalu Interkontinentalnog kupa u Tokiju.

FK Dobrava Zabar in Serbia's 4th tier has a very interesting logo that is clearly inspired by Chilean giants @ColoColo pic.twitter.com/mpVMpCkcxR