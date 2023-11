Srpski komentator: Piksi nije veliki stručnjak

Rade Bogdanović, bivši reprezentativac Srbije, jedan je od popularnijih televizijski sportskih komentator u toj zemlji. Nakon plasmana Srbije na Evropsko prvenstvo Bogdanović nije bio oduševljen selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem. Za njega tvrdi da je miljenik sreće i da plasman Srbije na Euro nema veze s selektorovim znanjem.

"To je jako dobar uspeh, ali isto tako treba reći da nas je gospodin Bog pogledao, imali smo laku grupu. Piksi je sretna osoba, malo sam ljudi u životu sreo da imaju toliko sreće. Ne mogu reći da je on veliki stručnjak. On je bio veliki fudbaler. Fudbaler i stručnjak su dve različite stvari.

Dragan je počeo svoju trenersku karijeru u Japanu, napravio uspeh i otišao u kinesku nedođiju napraviti od kineske lige nešto što ne možete napraviti. Sad da ga uporedim s Boškovom, Osimom, neprimereno bi bilo, pa i on sam bi to rekao", ispričao je Bogdanović na K1 televiziji.

"Svojom harizmom doneo je jako dobru atmosferu i to nam je donelo odlazak na Svetsko prvenstvo. Ali problem je što se to nije nadogradilo. Drugi sada snimaju što vi igrate i tu dođe do promene koncepcije. Malo taktike, malo vam uđu u mozak, kao što i Đoković sve snimi na vreme kod protivnika. Verujte mi da je to tako."

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.