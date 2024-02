Srpski sudija na udaru Borusije: ??????????

​PSV i Borusija iz Dortmunda igrali su 1:1 u prvoj utakmici osmine finala u Ajndhovenu. Domaćini su izjednačili iz krajnje sumnjivog penala koji je dosudio srpski sudija Srđan Jovanović. Ogorčenje njegovom odlukom su na društvenim mrežama iskazali njemački klub i njegova legenda Mats Humels.

Upravo je Humels (35) klizećim startom izbio loptu ispred 14 godina mlađeg suparnika Malika Tilmana, koji je onda pao preko defanzivca Borusije, ali nakon što je ovaj čisto izbio loptu.

Međutim, Jovanović je pokazao na penal.

Humels je tim povodom nakon utakmice tvitovao: "Čekali ste ovo, evo vam sad. Kakva spr****na od penala protiv nas. Opet! Ne mogu vjerovati da se danas uz VAR mogu donositi sudijske odluke kao što je ova."

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR.